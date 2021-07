La Guardia Civil investiga una agresión a un joven con una discapacidad mental en Pontedeume (A Coruña)

La Guardia Civil investiga la agresión a un joven con una discapacidad mental en el paseo marítimo de Pontedeume (A Coruña) el pasado fin de semana. Poco después de producirse, los presuntos autores de la agresión subieron un vídeo a las redes sociales en el que se puede observar cómo la víctima, descalza, recibe un fuerte golpe en la cara. Lejos de ayudarla, tanto quien graba las imágenes como las otras personas que presencian la agresión se ríen y jalean al atacante. Hacia el final del vídeo, puede escucharse una voz femenina diciendo: "Para que vuelvas a por otra".

Desde el puesto de la Guardia Civil de Pontedeume no han querido facilitar más datos sobre el suceso alegando que la investigación todavía está en curso. Lo que sí han podido confirmar es que ni el afectado ni nadie de su entorno ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación de oficio con el objetivo de aclarar los acontecimientos. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado que esa investigación está en curso y ha hecho un llamamiento a la prudencia hasta que se aclare lo que ha pasado. Sin embargo, sí ha aclarado que se trata de una agresión individual y no grupal.