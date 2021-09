¿Por qué a los perros les gustan lamernos los pies?

Si eres incapaz de quitarte los calcetines sin llevarte un buen lengüetazo perruno en el dedo gordo, seguramente te hayas preguntado: ¿Por qué a los perros les gusta tanto lamernos los pies? Y lo cierto es que hay varios motivos.

Primero: tu perro tiene un increíble sentido del olfato, y utiliza su hocico para recopilar información de su entorno. Y eso, humano o humana, te incluye a ti. Un elegante sistema de ingeniera olfativa perruna, que aprendes a valorar aún más cuando lees Being a Dog: Following the Dog into a World of Smell (algo así como Ser un perro: adentrarse con el perro en el mundo del olfato), de la profesora de ciencias cognitivas Alexandra Horowitz, y directora del Laboratorio de cognición canina de la Universidad de Barnard (Columbia).

En este libro, Horowitz explica que el olfato de tu perro está asociado a otros comportamientos caninos habituales, como el lamido. Es decir, esos lengüetazos en tus pies están relacionados con el olfato. De hecho, los perros (igual que otros animales, como los felinos, cuyo refinado sentido del olfato explica por qué los gatos prefieren beber agua del grifo) tienen un segundo sistema olfativo, llamado órgano vomeronasal (u órgano de Jacobson) en el paladar.

Este sistema, o segunda nariz, conecta la cavidad nasal de tu perro con su boca, lo que le permite saborear y oler al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que hace con tus pies: cuando huele, tu camarada peludo recoge los olores del aire; pero este sensible órgano vomeronasal puede detectar el sabor de las moléculas absorbidas por los tejidos.

Es decir, con estos lengüetazos, recopila mucha más información de su entorno, "y los perros tienen un instinto enorme de analizarnos a nosotros, es decir, de recopilar información de los humanos con los que comparten la vida", dice Horowitz. [Aquí te contamos por qué deberías dejar a tu perro olisquear tranquilamente durante los paseos.]

No, a tu perro no le importa si tus pies huelen mal

Otras veces lo que atrae a tu perro hacia tus pies es tu olor corporal, explica la veterinaria y etóloga Sandra Portals: "Los pies suelen tener un olor corporal más intenso que otras partes del cuerpo; por lo que les parece interesante", explica.

Puede que incluso encuentren algo de satisfacción en ese sabor. Cuando tenemos los pies sudorosos, estos contienen una concentración de sales más alta (normal, cuando sudamos), que puede resultar interesante para tu amigo peludo: "Ese olor más intenso, sencillamente, les llama más la atención; e incluso es probable que les sepa bueno", apunta la etóloga canina.

¿No les importa que huelan mal? En realidad, no. De hecho, en el cerebro canino no existe nada parecido a un "receptor de olores desagradables". Puede que a ti te resulte asqueroso pensar en chupar unos pies olorosos, pero para tu perro esos pies están repletos de información, y les dice mucho acerca de ti.

En otros ladridos: Para tu perro esos lengüetazos son sencillamente un modo estupendo de recopilar información acerca su humana o humano favorito del mundo.

¿Por qué tu perro te lame los pies? ¡También es afecto!

Aun así, existen más explicaciones para esos lengüetazos perrunos. "Y, una de ellas, es que también usan los lamidos en los pies como muestra de cariño, igual que hacen con distintas partes del cuerpo", anota Portals. O, todo lo contrario: otras veces, lo hacen porque están un poco nerviosos, y lamer les relaja. "Del mismo modo que puede darles por lamerse sus patas, otras veces te lamen a ti los pies", añade la veterinaria.

¡Y obtiene tu atención!

Y, qué duda cabe: cuando tu perro te lame los pies, lo que también consigue es tu atención. No es extraño: esos lengüetazos logran que te rías o que le des unas caricias extras. Incluso si te molestan, y pides a tu perro que deje de hacerlo, tu amigo ha logrado algo de atención (y eso es mejor que nada). "De hecho, como demanda de atención, los perros pueden lamernos no solo los pies, sino cualquier parte del cuerpo", dice la veterinaria.

¿Cómo lograr que tu perro no te lama los pies?¡Prueba una manta de lamidos!

Si cada vez que te quitas el calcetín, tu camarada peludo se lía a lengüetazos con tus pies, puede que te resulte divertido. O que, sencillamente, no te moleste o te de igual. ¿Pero, qué hacer si no es el caso, y te gustaría que tu perro no te lamiese los pies, al menos, con tanta insistencia?

Si vives con un lamedor de pies peludo muy insistente, lo ideal es ofrecerle una conducta alternativa, y que resulte más interesante que tus dedos gordos, como un juguete. ¿Una idea perrunamente estupenda? Prueba con las mantas de lamidos (a veces llamadas lickimat).

Este tipo de mantas de silicona están pensadas para chupar. En ellas puedes colocar su latita preferida o la comida húmeda que más les guste, bien aplastada. "Este tipo de juguetes consiguen que no chupen nuestros pies, sino que chupen su manta de silicona tan sabrosa; ¡y encima les tenemos entretenidos!", concluye Portals.