Un brindis por la ciencia: vuelve a Madrid el festival que nos ayuda a entender el mundo en los bares

Tomarte una cerveza mientras escuchas una charla sobre micotoxinas, minutos después de aprender qué es eso de una micotoxina. Solo puede pasar gracias a la iniciativa Pint of Science, que desde su fundación en 2012 se propuso llevar un paso más allá el viejo lugar común de que no hay mejor escuela que la calle, para demostrar que no hay ningún laboratorio como los bares. Este certamen internacional regresa con una octava edición en la que España es el segundo país en el que más ciudades se han sumado, nada menos que 58. Por supuesto una de ellas es Madrid, que albergará hasta 15 eventos de divulgación científica en cinco bares de la capital, contando en cada uno de ellos con investigadores o divulgadores de primer nivel.

La web del festival permite consultar los cinco establecimientos que participan en esta iniciativa del lunes 22 al miércoles 24 de mayo, así como las temáticas de las actividades (todas ellas se desarrollan en horario de 19.00 a 21.00). Así, en cada uno de los locales tendrán lugar tres charlas sobre cuestiones variadas, aunque con dos elementos en común: ciencia y cerveza (o en su defecto refresco).

Hamburg Exagia, una taberna situada en el número 41 de la calle Embajadores (en el Mercado de San Fernando), acoge este lunes una conversación sobre inteligencia artificial y cerebro. El martes, será escenario de una discusión sobre el concepto de especie y el miércoles se debatirá nada menos que el pasado y el futuro del homo sapiens. También en Embajadores, en La Lata Cascorro, se hablará sobre los beneficios y los mitos en torno a la fibra (lunes), criaturas ocultas no solo en el mundo animal (martes) y opciones revolucionarias para afrontar el porvenir de la Tierra (miércoles).

El céntrico Bar Península, en el número 11 de la calle Echegaray, será escenario de otros tres debates la mar de interesantes, incluido uno el próximo miércoles centrado de nuevo en la inteligencia artificial, esta vez sobre sus posibles implicaciones positivas. El muy malasañero Café Manuela se ha sumado también a Pint of Science: en él se hablará este martes de la huella que dejamos en las ciudades; del poder de las cosas pequeñas cuando llegue el martes y por último, el miércoles, de una combinación mucho más compatible de lo que parecería (la de fútbol, ejercicio y ciencia).

El próximo miércoles 24 de mayo estaré en el Café Manuela (Madrid) hablando del Análisis de Datos 🧐 en el Fútbol ⚽️. Será dentro de Pint of Science, el evento mundial que acerca la Ciencia a la Sociedad! Fútbol y Cerveza! 🤪 #PintofScienceEs #Pint23ES https://t.co/jxVjneZVCL pic.twitter.com/XW05lfrkNW — Javier M. Buldú (@JmBuldu) 16 de mayo de 2023

El quinto y último escenario de este singular festival es Moe Club, en el 32 de la Avenida Alberto de Alcocer, en Chamartín. Ojo porque aquí cada jornada se presenta más intensa que la anterior: las charlas abordarán tabúes científicos, la posibilidad de luchar contra el paso del tiempo y la repercusión de comer lo que no se debería. En humanos, sí, pero también en las truchas. Está claro que, entre lo que nos descubre la ciencia y lo que se aprende en los bares, Pint of Science ha creado una combinación ganadora.