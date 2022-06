Las Fiestas de San Pedro llegan a Carabanchel: programa de actividades

Las Fiestas de San Pedro arrancan este viernes en Carabanchel con el pregón de los escritores José María Sanchez Molledo y Juan Jiménez Calvo. Será en el parque de Salvador Allende, epicentro de un programa que incluye espectáculos infantiles, conciertos y deporte:

Viernes 24 de junio

Después del pregón, habrá una actuación infantil de humor y magia Babushankar y, a partir de las 22.00 h, música con la orquesta Plenitud.

20.15 - Pregón

20.30 - Actuación infantil de humor y magia Babushankar

22.00 - Música con la orquesta Plenitud

Sábado 25 de junio

Durante la mañana, las actividades deportivas tendrán lugar en el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández Ochoa (calle Catorce Olivas, 1). En la tarde del sábado, el parque Salvador Allende recibe la propuesta para peques Coser y Cantar, con Ainhoa Limón, y sevillanas por el grupo de mujeres de Carabanchel Alto. A continuación, la actuación de Dame Veneno, un cuarteto musical que ofrece versiones pop, rumba y rock de grupos musicales tan conocidos como Los Chichos, Las Grecas, Estopa o Triana.

9.00 - Basket Cup. Semifinales y finales de algunas categorías

10.00 - Finales de Pádel

10.00 - Autoprotección mujeres (hasta las 14.00)

11.00 - Natación y baile inclusivo

18.00 - XXV Torneo de ajedrez de Carabanchel Alto en la Escuela de Música Isaac Albéniz (calle Lonja de La Seda, 4)

19.30 - Actuación infantil Coser y cantar

20.45 - Sevillanas

22.00 - Concierto de Dame Veneno. Pop, rumba y rock

Domingo 26 de junio

El domingo, tarde infantil con la actuación musical All you Need, un concierto teatralizado que recrea de forma lúdica y divertida la historia del rock desde Elvis Presley hasta Queen, dirigido a público infantil y familiar. Para público adulto, actuará Supernova, grupo musical para nostálgicos de los 80 y 90.

Mientras tanto, en el polideportivo, se celebrarán las semifinales y finales de las restantes categorías de Basket Cup y un deporte mucho más tranquilo, el ajedrez, con el XXV Torneo de Ajedrez de Carabanchel Alto, organizado por la asociación vecinal en la escuela de música Isaac Albéniz (calle Lonja de la Seda, 4).

9.00 - Basket Cup. Semifinales y finales de las categorías senior masculino y veteranos

20.30 - Espectáculo familiar All you need

22.00 - Concierto de Supernova

Lunes 27 de junio

Las fiestas continúan el lunes, 27 de junio, con Canción Liliput y, ya en la noche concierto de rumba aflamencada para disfrutar de la buena música y el arte con Aventurados.

20.30 - Canción Liliputh . Canciones, chistes y juegos para los más pequeños

Canciones, chistes y juegos para los más pequeños 22.00 - Concierto de Aventurados. Rumba aflamencada

Martes 28 de junio

El martes, la Policía Municipal realizará una exhibición canina en el auditorio Violeta Parra. Después, magia y humor para toda la familia con el espectáculo interactivo y sorprendente de Oliverio Satisfecho. Para cerrar la jornada, música electrónica y bailable con Mrs Fox-Dj Vientos.

18.00 - Exhibición canina, a cargo de la Policía Municipal en el Auditorio Violeta Parra

20.30 - Magia y humor con Oliverio Satisfecho para el público infantil

22.00 - Concierto de Mrs. Fox y DJ Vientos

Miércoles 29 de junio

Al día siguiente, miércoles 29 de junio, finalizan las fiestas con fuerza. Los pequeños de entre cinco y diez años pueden participar en la fiesta de espuma de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y disfrutar de la actuación musical infantil Skalubiduby. Cerrarán el programa Sweet Band y sus versiones de pop-rock con repertorio nacional e internacional y fuegos artificiales en el parque de las Cruces.