Del MadCool al Madrid Puro Reggaeton: vuelven los festivales de primavera y verano

Casi dos años de un histórico parón cultural ha dejado a más de uno con la miel en los labios de salir a disfrutar de las fiestas de temporada con buena música. Pero tanta espera merece la pena y, con la llegada del buen tiempo de primavera y verano, la capital de pasa a ser el corazón de la música para muchos transeúntes y visitantes.

Artistas de renombre nacional e internacional tienen su hueco en el cartel de los festivales y ciclos al aire libre más próximos: desde el DCode, Mulafest, pasando por Mad Cool con Imagine Dragons o Florence and The Machine, hasta ofertas donde empaparse reggaeton con artistas como Daddy Yankee, electrónica y más géneros urbanos de la mano de Black Eyed Peas, Nathy Peluso, Bad Gyal, Bizarrap, y muchos más.

Brunch -In the Park

Con un éxito de 60.000 asistentes en su última edición, en 2019, Brunch -In the Park regresa todos los domingos del 24 de abril al 29 de mayo. Con dos localizaciones, en el Campus Universidad Complutense y el Parque Lineal del Manzanares, nombres sonados dentro de la escena de la electrónica, como Adriatique, John Talabot y Âme, ofrecerán su música. Además, también se desarrollarán actividades como food trucks o iniciativas para los más pequeños

Dónde: Campus de la Universidad Complutense, Parque Lineal del Manzanares. Metro: Ciudad Universitaria

Campus de la Universidad Complutense, Parque Lineal del Manzanares. Metro: Ciudad Universitaria Cuándo: Domingos del 24 de abril al 29 de mayo, conciertos de 13:00 a 22:00 horas y Petit Brunch de 13:00a 18:00 horas

Domingos del 24 de abril al 29 de mayo, conciertos de 13:00 a 22:00 horas y Petit Brunch de 13:00a 18:00 horas Más información en la página web

Kristonfest 2022

Los géneros rock, stoner, sludge, post-rock y metal serán los primeros en hacer temblar los pies de su público más fiel con la nueva edición del Kristonfest. Tendrá lugar los días 7 y 14 de mayo en la Sala Mon Live, con bandas del género de sobrenombre como Witchcraft, Earthless, SLIFT, Stöner, MaidaVale, Atavismo y Slomosa.

Dónde: Sala Mon Live, Calle Hilarión Eslava, 36. Metro: Moncloa

Sala Mon Live, Calle Hilarión Eslava, 36. Metro: Moncloa Cuándo: 7 y 14 de mayo, 18:45 horas

7 y 14 de mayo, 18:45 horas Cuánto: desde 35€

desde 35€ Más información en la página web

San Isidronic Festival

Por primera vez y como nueva incorporación a las fiestas de San Isidro, el San Isidronic Festival llega este 14 de mayo al recinto ferial de IFEMA MADRID. Una iniciativa que surge con el objetivo de cubrir la ausencia de propuestas de música electrónica en el día grande de la villa, nombres selectos de la cultura underground y clásicos de la escena madrileña: Chloé Robinson, DJ Nobu, Helena Hauff, Oxia y Viviana Casanova son algunos de los que estarán dando fuego desde su mesa de mezclas.

Aunque la marca San Isidronic ya existía hace 10 años, ya que desde 2012 ha sido el nombre de una fiesta que promotores del panorama techno han celebrado en diversas salas, ahora da el salto al formato festival a uno de los recintos principales de Madrid.

Dónde: Ifema, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid

Ifema, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid Cuándo: 14 de mayo, 20:00 horas

14 de mayo, 20:00 horas Cuánto: gratis

gratis Más información en la página web

Festival Tomavistas 2022

Uno de los festivales de referencia regresa con diferentes estilos y propuestas musicales traerá su nueva edición del 19 al 21 de mayo con las actuaciones de artistas como Sen Senra, la candidata a Eurovisión en el Benidormfest Rigoberta Bandini, Carolina Durante, Cupido, Kings Of Convenience y Alizzz, entre muchos otros en el recinto de IFEMA.

Dónde: Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 52. Metro: Feria de Madrid

Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 52. Metro: Feria de Madrid Cuándo: del 19 al 21 de mayo, 18:45 horas

del 19 al 21 de mayo, 18:45 horas Cuánto: desde 45€

desde 45€ Más información en la página web

Madrid Escena

Love of Lesbian, Jason Derulo, Simply Red, James Blunt, Robe Iniesta o El Cigala son algunos que conforman el diverso cartel que traerá la nueva edición de Madrid Escena en el Parque Enrique Tierno Galván. Del 3 al 19 de junio, la música en directo y varias actividades entretendrán al público, además de opciones con actividades infantiles y el humor con La Vida Moderna.

Dónde: Parque Enrique Tierno Galván, CalleMeneses, 4. Metro: Arganzuela-Planetario

Parque Enrique Tierno Galván, CalleMeneses, 4. Metro: Arganzuela-Planetario Cuándo: del 19 al 21 de junio

del 19 al 21 de junio Cuánto: desde 20 hasta 69€

desde 20 hasta 69€ Más información en la página web

Noches del Botánico

De vuelta al Real Jardín Botánico de Alfonso XIII, el festival de las Noches del Botánico celebra su sexta edición del 8 de junio al 31 de julio de 2022 por la Universidad Complutense de Madrid. Jessie J, LP, Crowded House, Carlinhos Brown, Cat Power, Pat Metheny y Diana Krallson serán algunos de los artistas que tomarán parte en esta nueva edición.

Dónde: Jardín Botánico de la Universidad Complutense, AvenidaComplutense, s/n. Metro: Ciudad Universitaria

Jardín Botánico de la Universidad Complutense, AvenidaComplutense, s/n. Metro: Ciudad Universitaria Cuándo: Del 8 de junio al 31 de julio

Del 8 de junio al 31 de julio Más información en la página web

Boombastic Festival

Dentro del espacio de Caja Mágica, el Boombastic Festival aterriza en Madrid los días 10 y 11 de junio. Dando el pistolazo de salida al resto de festivales de verano de la capital, el cartel reunirá a artistas de sobrenombre como Bizarrap, Nicki Nicole, Hijos de la Ruina (Natos Waor y Recycled J), Duki, Fernandocosta, Aissa, y Walls, entre otros.

Dónde: Caja Mágica, Camino de Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur

Caja Mágica, Camino de Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur Cuándo: 10 y 11 de junio

10 y 11 de junio Cuánto: desde 69,90€

desde 69,90€ Más información en la página web

Mulafest

El Festival Mulafest regresa un año más con la esencia de la música, el arte urbano, el motor, los tatuajes. batallas de gallos, exhibiciones de danza urbana, ilustración y fotografía en el Ifema de Madrid. La programación también acoge campeonatos de breakdance, con el Certamen Nacional de Ilustración DGT, actividades de la Madrid Tattoo Convention y una zona especial para el Garage Sound.

Dónde: Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid

Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid Cuándo: desde el 5 de junio, fechas, precios y horas próximamente en la página web

Fan Fan Fest

El recinto ferial IFEMA acoge el próximo 11 de junio el Fan Fan Fest, el primer gran espectáculo musical dedicado al fenómeno FAN, que contará con artistas del panorama pop, pop-rock e indie, como la banda estadounidense Black Eyed Peas en la cabeza de cartel. La Pegatina, Lérica, La La Love You, Daniel Sabater, Andrés Suárez, Sofía Ellar, los candidatos a Eurovisión en el Benidorm Fest de Varry Brava, Chica Sobresalto y David Otero, entre muchos otros, conformarán esta edición.

Dónde: Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid

Ifema Madrid, Avenida del Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid Cuándo: 11 de junio, de 15:00 a 03:00 horas

11 de junio, de 15:00 a 03:00 horas Cuánto: desde 39,50€

desde 39,50€ Más información en la página web

Love the 90’s

En honor a la década más noventera, el macrofestival Love the 90’s regresa con tres escenarios y más estilos de música para todo el mundo. Con un cartel que va desde la música dance con Snap! o Chimo Bayo; música pop rock con OBK o Celtas cortos, y éxitos del verano con Whigfield o Regina do dantos. Un evento que acogerá el recinto Ifema el 18 de junio de 2022.

Dónde: Avenidadel Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid

Avenidadel Partenón, 5. Metro: Feria de Madrid Cuándo: 18 de junio

18 de junio Cuánto: Desde 57,20 €

Desde 57,20 € Más información próximamente en la página web

Paraíso Festival

Como uno de los focos de los festivales de la temporada, el campus de Universidad Complutense de Madrid también acogerá los días 24 y 25 de junio una nueva edición del Paraíso Festival como encuentro entre la música electrónica y otros géneros y expresiones artísticas. Artistas como Moodymann, John Talabot b2b Pional, Axel Boman, CC:DISCO!, Ben UFO o Charlotte Adigéry & Bolis Pupul han confirmado su participación.

Dónde: Campus de la Universidad Complutense, Avenida Complutense. Metro: Ciudad Universitaria

Campus de la Universidad Complutense, Avenida Complutense. Metro: Ciudad Universitaria Cuándo: 24 y 25 de junio

24 y 25 de junio Cuánto: desde 49€

desde 49€ Más información en la página web

Madrid Puro Reggaeton Festival

Bad Gyal, Daddy Yankee en su última gira, Omar Montes, Nati Natasha, Juan Magán o Gente de Zona serán los protagonistas del mayor festival de música urbana y reggaetón que se haya celebrado en Madrid hasta la fecha. Madrid Puro Reggaeton Festival tuvo una irrupción fulgurante en la escena festivalera de Madrid a principios de 2020, antes de las restricciones y el confinamiento. Finalmente, el evento regresa con nueva imagen y más fuerte que nunca, para reunir el 24 y el 25 de junio en la Caja Mágica a las estrellas más sonadas del universo del reggaeton.

Dónde: Caja Mágica, Caminode Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur

Caja Mágica, Caminode Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur Cuándo: 24 y 25 de junio

24 y 25 de junio Cuánto: desde 55€

desde 55€ Más información en la página web

Festival Río Babel

Con una exitosa edición anterior de más de 40.000 asistentes en el Estadio Wanda Metropolitano, el Festival Río Babel regresa del 30 de junio al 2 de julio de 2022 cambiando de ubicación a la Caja Mágica. Un heterogéneo festival de música iberoamericana presentado por la querida Inés Hernand junto a Iggy Rubín, que contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales de primer nivel donde ya se ha confirmado la participación de artistas como C.Tangana, Dani Martín y Residente, además de las Tanxugueiras y Rayden, que estuvieron presentes en el Benidorm Fest durante su intento para representar a España en el Festival de Eurovisión.

Dónde: Caja Mágica, Camino de Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur

Caja Mágica, Camino de Perales, 23. Metro: San Fermín-Orcasur Cuándo: Del 30 de junio al 2 de julio

Del 30 de junio al 2 de julio Cuánto: desde 40€

desde 40€ Más información en la página web

Reggaeton Beach Festival

El Urban Beach Festival de Europa aterriza en el Espacio Mad Cool del Recinto Valdebebas en IFEMA para transformar el recinto para traer la playa a Madrid con atracciones acuáticas, puestos de comida, talleres y como no, artistas de la talla de Anuel AA, Ozuna o Farina. Los mejores artistas de la música latina actuarán entre césped artificial, zona de sombras y descanso, zonas de comida y chill out, atracciones acuáticas, game zone y dos escenarios con capacidad para 35 000 asistentes.

Dónde: Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid

Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid Cuándo: 2 y 3 de julio

2 y 3 de julio Cuánto: desde 75€

desde 75€ Más información en la página web

Mad Cool Festival

Uno de los festivales más sonados y queridos regresa a la capital, para el gusto de un impaciente y ansioso público. El Espacio Mad Cool, después de sufrir demoras en 2020 y 2021, acogerá del 6 al 10 de julio de 2022 la quinta edición de Mad Cool Festival. Bajo el lema Shine again, aterriza con cinco jornadas que incluyen las actuaciones de más de 100 artistas entre las que destacan Florence + The Machine, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Queens Of The Stone Age, Nathy Peluso, Twenty One Pilots Tones and I y Kings of Leon.

Dónde: Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid

Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid Cuándo: Del 6 al 10 de julio de 2022

Del 6 al 10 de julio de 2022 Cuánto: desde 75€

desde 75€ Más información en la página web

Mad Cool Sunset Festival

Como extra para el Espacio Mad Cool, el Sunset Festival demuestra que el ritmo no para: el 10 de septiembre acogerá un nuevo festival al aire libre que contará con la presencia de nombres del panorama musical nacional e internacional. Artistas como Rage Against The Machine, Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run The Jewels y Kurt Vile & The Violators encabezan el cartel.

Dónde: Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid

Espacio Mad Cool / Recinto Valdebebas - IFEMA, Avenida Alejandro de la Sota, 51. Metro: Feria de Madrid Cuándo: 10 de septiembre

10 de septiembre Más información en la página web

DCODE Festival

Por supuesto, no podía faltar la cita a uno de los festivales más demandados por el panorama español. En su décimo aniversario, el DCODE Festival que tiene lugar en el mes de septiembre, con un cartel aún por confirmar.

Dónde: Campus de la Universidad Complutense, Avenida Complutense. Metro: Ciudad Universitaria

Campus de la Universidad Complutense, Avenida Complutense. Metro: Ciudad Universitaria Cuándo: septiembre de 2022

septiembre de 2022 Más información próximamente en la página web

Jardín de las Delicias

El recinto de Cantarranas en el Campus de la Universidad Complutense será el encargado de traer los días 23 y 24 de septiembre la tercera edición del festival Jardín de las Delicias. Un evento que contará con la presencia de Rozalén, Miss Caffeina, Izal, Nil Moliner, Leiva, Marlon, Dani Fernández, Álvaro de Luna o Veintiuno, entre otros.

Dónde: Campus de la Universidad Complutense. Metro: Ciudad Universitaria

Campus de la Universidad Complutense. Metro: Ciudad Universitaria Cuándo: 23 y 24 de septiembre

23 y 24 de septiembre Cuánto: 55€

55€ Más información en la página web

Madrid Salvaje

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2022 vuelve a Ifema el festival Madrid Salvaje, con los artistas más potentes de rap y trap nacional: Rels B, Trueno, Anier, Denom, Funzo & Baby Loud o Cruz Cafuné, entre muchos otros.