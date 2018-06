Así es como la montaña rusa de Bitcoin sube o baja por lo que se dice en Twitter

Hace apenas unos días el Bitcoin marcó su precio más bajo de 2018, algo menos de 6.000 dólares (algo más de 5.000 euros). Si bien es un valor relevante si tenemos en cuenta que hace cuatro años rondaba los 500 dólares (unos 400 euros), la caída es estrepitosa si nos remontamos al diciembre pasado, cuando llegó a los casi 20.000 dólares (un poco más de 17.000 euros).

Aún sin poder vaticinar cuál será su futuro, lo cierto es que Bitcoin se ha hecho un hueco en el panorama económico desde que en enero de 2009 un tal Satoshi Nakamoto creara la red: desde jóvenes que los acumulan en carteras virtuales con la idea de ganar dinero (y la fantasía de hacerse millonarios de la noche a la mañana) hasta webs que venden ropa u otros artículos permitiendo pagos en critpomonedas o incluso el primer piso comprado con bitcoines en España.

Sin embargo, poco o nada sabíamos de lo que hace que el valor de esta divisa suba o baje cual montaña rusa. Ahora, investigadores del Stevens Institute of Technology (Nueva Jersey, Estados Unidos) han determinado que las redes sociales tienen algo que ver en estos vaivenes. En un estudio reciente, muestran cómo los comentarios positivos en Twitter o foros especializados hacen que el precio de Bitcoin ascienda.

“Probablemente muchos lo intuíamos, pero esta es la primera prueba estadística que verifica que las redes sociales y los precios de Bitcoin están vinculados”, afirma Feng Mai, profesor de la escuela de negocios de Stevens y encargado de coordinar este trabajo con otros tres centros norteamericanos: la Universidad de Cincinnati, el Dickinson College y la canadiense Ivey Business School.

Sin duda, la gran sorpresa no es el resultado que se observa ante los comentarios favorables a la criptomoneda, sino la influencia que tienen quién los haga. Mientras que los más activos en las redes estudiadas, Twitter y el foro especializado Bitcointalk, provocan un ligero aumento en el precio cuando hablan bien de la moneda, el aumento es considerablemente mayor cuando lo hacen otros. Son los usuarios que no cuentan con una gran actividad los que, con sus análisis favorables, pueden hacer que el valor de la moneda se multiplique hasta por diez.

Mai, junto a su equipo de trabajo, recopiló y analizó casi tres millones y medio de tuits y 344.000 publicaciones en Bitcointalk. Comenzaron por reunir y clasificar los datos de los comentarios usando técnicas de procesamiento de lenguaje natural para determinar si eran positivos, negativos o mostraban otro tipo de sentimientos.

