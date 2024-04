Balears és la comunitat autònoma “més afavorida” per la reforma laboral, segons CCOO

Balears és la comunitat autònoma “més afavorida” per la reforma laboral, amb una taxa de contractació indefinida que se situa 26 punts per sobre de la mitjana espanyola, segons CCOO.

Així es desprenen de les dades d'un estudi realitzat pel sindicat sobre la repercussió d'aquesta reforma, que va entrar en vigor a principis de 2022, sobre l'estabilitat de l'ocupació a les Illes. Concretament, assenyala que el percentatge de contractes indefinits ha passat d'una mitjana del 20 a un 70% dels contractes totals.

En una nota de premsa, des del sindicat han explicat que les dades constaten que el gener del 2022 la contractació indefinida va augmentar “considerablement” i a l'abril aquest tipus de contracte va passar a representar un 80% del total. Els mesos posteriors s'han mantingut en xifres superiors al 50%.

En comparació amb altres comunitats autònomes i amb la mitjana estatal, l'estudi indica que Balears és el territori “més afavorit” per aquesta reforma, així com que és la CCAA amb el percentatge més alt de contractes indefinits aquest març amb un 74, 5%, lluny de la segona que és Múrcia, amb un 57,8%.

En aquesta línia, CCOO ha destacat que la reforma laboral, acordada amb patronals i sindicats, no només va ser positiva per reforçar la negociació col·lectiva eliminant la ultraactivitat, disminuir la rotació, ajudar a la pujada de salaris i augmentar la dificultat de l'acomiadament , sinó que va servir “per donar estabilitat laboral a les persones treballadores”.

Per això, el sindicat ha defensat “tot aquest temps” que la millora en la qualitat de l'ocupació, l'estabilitat laboral i les pujades salarials suposarien un progrés per a l'economia, “quan altres presagiaven atur i mals resultats empresarials”.

Un exemple, ha remarcat CCOO, és el cas de l'arxipèlag balear on l'atur està en mínims històrics, es creen llocs de treball i també es produeixen bons resultats per a les empreses. “Això no és degut únicament a l'ampliació de la temporada turística, sinó també a l'augment de la demanda interna que produeixen les persones treballadores d'aquestes illes gràcies a la seva estabilitat laboral”, han subratllat.

Així mateix, han indicat que els contractes indefinits, encara que molts siguin fixos discontinus a causa de l'estacionalitat del teixit productiu balear, permeten fer plans de futur o accedir a un préstec o lloguer. A més, la conversió d'un contracte temporal en indefinit suposa un augment de la ràtio de despesa sobre la renda, que es tradueix en una millora de l'economia balear, hi han incidit.

Amb tot, han destacat que aquestes dades “reforcen” els pronòstics del sindicat i “mostren el camí a seguir” que, insisteixen, és “millorar la qualitat de l'ocupació i apujar els salaris”. “És de justícia i així guanya tothom”, han conclòs.