Condemnen la Guàrdia Civil a pagar més de 72.000 euros per la recerca d'una dona desapareguda a Eivissa

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat la Guàrdia Civil a pagar 72.586 euros per la recerca a l'abocador d'Eivissa del cos de Nuria Escalante, desapareguda a l'illa el 2018.

A la sentència, el Tribunal estima en part el recurs presentat per la UTE Giref, encarregada de la gestió de l'abocador, i que, a instàncies de l'Institut Armat, va participar a les tasques de recerca de la dona.

S'hi destaca l'expressa imposició de les costes processals a la part recurrent, és a dir, l'empresa concessionària gestora del servei públic insular de residus urbans d'Eivissa i Formentera. La sentència és susceptible de recurs de cassació.

Segons es relata, entre octubre i novembre del 2018, i en el marc de les actuacions per la desaparició d'aquesta persona, la Guàrdia Civil es va posar en contacte amb els responsables de la part recurrent per si pogués haver-se llançat el cos sense vida d'una persona desapareguda en un contenidor de residus urbans.

Per tant, entre el 15 de gener i el 22 de març de 2019 es van realitzar determinats treballs en aquest abocador per tal de buscar possibles restes.

Finalitzades les tasques de recerca del cos per part de la Guàrdia Civil, es va registrar al Consell una factura per import de 72.586 euros, que va ser rebutjada amb la justificació que no corresponia a cap despesa realitzada per la institució. Després de ser remesa la factura a la Comandància de la Guàrdia Civil de Balears, també va ser rebutjada.

A la sentència, entre altres aspectes, es destaca que no es tracta d'una reclamació de responsabilitat patrimonial per funcionament normal o anormal dels serveis públics, sinó de la reclamació de quantitat contra l'Administració per uns treballs encarregats i realitzats.

Tot i que no existeix un contracte formalment subscrit, això no implica que no existeixi i que l'Administració no hagi de complir les seves obligacions, s'afirma a la sentència.