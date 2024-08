El Consell de Mallorca retira l'autorització a l'agroturisme de l'exalt càrrec del PP que va mentir en sol·licitar la llicència d'activitat

El Consell de Mallorca ha cancel·lat la declaració responsable d'inici d'activitat turística (DRIAT) a l'agroturisme Sa Vinya, vinculat amb l'exdirector general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell (PP), qui va ser destituït el mes d'abril passat després de conèixer-se que l'allotjament turístic incomplia els requisits de declaració responsable -document preceptiu per iniciar l'activitat-, és a dir, que l'exalt càrrec va mentir en demanar la llicència del polèmic negoci. Després del seu cessament, Porsell va assegurar sentir-se “víctima del retard de l'administració” i que mai no va falsejar cap document.

El procediment està ara pendent que es resolgui el recurs interposat per Porsell contra aquesta cancel·lació. Després d'això, s'analitzarà si s'obre un expedient sancionador, tal com ha explicat aquest divendres la directora insular de Turisme per a l'Oferta i la Qualitat, Clara Maria del Moral.

Del Moral ha insistit que es tracta d'un tema que es troba a les mans dels tècnics. “Encara no s'ha obert, s'ha enviat a Sancions, però és un tràmit; ni abans ni després del que li toca, hi ha un retard en tramitació de les actes i no hi anem al dia”, ha postil·lat.

Inquirida per la sanció econòmica a què es podria enfrontar Porsell, ha matisat que, en cas que els fets siguin qualificats com a molt greus, la multa oscil·laria entre els 40.001 i els 400.000 euros.

Per la seva banda, el grup socialista al Consell ha exigit a la institució insular que emprengui accions legals contra l'agroturisme “per falsejar la realitat per obtenir permisos”. Segons el parer del PSIB-PSOE, la cancel·lació de la declaració responsable “demostra que el seu propietari i promotor, Jaume Porsell, va intentar enganyar el Consell amb una DRIAT que no complia amb la legalitat”.

“No és possible que acceptem actituds fraudulentes per part de gent sense escrúpols, que pretenen aprofitar-se de la situació política per obtenir beneficis de les administracions”, ha asseverat la portaveu socialista al Consell, Catalina Cladera, que ha recordat que la seva partit ja va instar els serveis jurídics d'Ordenació Turística, ara fa tres mesos, que es presentessin les accions legals oportunes quan el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, va admetre que la finca no complia els requisits de la DRIAT.

“La inspecció de l'establiment turístic fins que el cas es va convertir en mediàtic i la cancel·lació de la DRIAT sabuda ara confirma el frau que ha intentat fer Porsell”, consideren els socialistes, que adverteixen que “queden moltes coses per explicar en aquest cas”. En aquest sentit, el PSIB insisteix en la necessitat que “quedi demostrat que no hi va haver tracte de favor per un company de partit com Porsell”. “Si el president del Consell, Llorenç Galmés (PP), defensa la lluita contra l'allotjament turístic il·legal, aquí té un exemple clar on ho pot demostrar”, han dit.

Cal recordar que el Consell Insular, organisme que té les competències en matèria turística, va aixecar acta d'inspecció a l'agroturisme de Porsell després que Inspectors de turisme de la institució visitessin l'immoble i comprovessin que el negoci havia incomplert els requisits de la declaració responsable.

Porsell, exalcalde d'Andratx, ja va estar al focus de la polèmica després d'haver estat imputat arran d'un presumpte desviament de fons públics des de l'ajuntament mallorquí d'Andratx cap a la Fundació Illes Balears, propietat de l'expresident del Govern Gabriel Cañellas (PP), so pretext de gestionar el conegut Castell de Sant Elm per 90.000 euros anuals. La causa va ser finalment arxivada. Tal com va aprovar el llavors equip de govern del municipi, format per PP i CxI, l'Ajuntament va haver de fer-se càrrec dels 6.000 euros que va costar a Porsell la seva defensa al judici celebrat per aquests fets.

Sobre la Fundació de Cañellas, una moció presentada el 1996 pel PSOE balear perseguia posar en marxa al Parlament autonòmic una investigació al voltant de l'entitat en considerar que aquesta hauria actuat com a “caixa B del PP”, d'“imperi financer casolà” i de “receptacle de diners aportats per pagar favors polítics”. Els 31 diputats conservadors van impedir que la iniciativa prosperés.

Porsell es va convertir a més en alcalde accidental del municipi mallorquí després que el seu predecessor al càrrec, el popular Eugenio Hidalgo, fos detingut el novembre de 2006 al 'cas Andratx', erigit en paradigma dels excessos urbanístics a Balears i causa que va constituir el primer cop contra la corrupció sota el segon mandat de Jaume Matas. Porsell va arribar a afirmar que el cas Andratx va ser una persecució contra el PP, tot i que la causa va acabar sortint-se amb més de 30 sentències condemnatòries, entre elles el mateix Hidalgo o el considerat cervell de l'urbanisme del PP a Andratx, Jaume Massot.