La Guàrdia Civil veu “complicat” trobar viu l'excursionista desaparegut a Mallorca, però “no perd l'esperança”

Els equips d'emergències continuen buscant l'excursionista de 32 anys desaparegut a Mallorca per les fortes tempestes que van assotar l'illa dimarts. Els efectius es troben pentinant el torrent de Pareis, un dels punts de muntanya més transitats i conflictius de l'illa, on aquest dimecres ja van trobar el cos sense vida de la companya del jove, de 26 anys. Segons les primeres investigacions, cap d'ells portava els equips de protecció adequats per fer front a les condicions extremes a què es van veure exposats. La crescuda del cabal els va arrossegar.

Altres senderistes que van poder ser rescatats amb vida i que van coincidir amb la jove morta i el desaparegut, tots dos de nacionalitat britànica, relaten que, en el moment de la forta crescuda, la noia va ser arrossegada pel cabal ia l'home se'l va emportar el corrent quan intentava ajudar-la. La Guàrdia Civil assenyala que les possibilitats de trobar-lo disminueixen amb el pas de les hores, tot i que assegura que els efectius de rescat “no perden l'esperança”.

En declaracions als mitjans al lloc de comandament de l'operatiu de rescat a la Calobra, representants de l'Institut Armat han explicat que, per experiències i circumstàncies similars, és “complicat” trobar amb vida el jove, encara que no es resignen a la cerca i confien que aquesta doni bons resultats.

Els treballs de rastreig s'han reprès aquest matí amb la incorporació de diversos efectius del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil, que s'han sumat així al Grup de Rescat i Intervenció a Muntanya (Greim) , els Bombers de Mallorca i Emergències.

Els efectius dels Bombers han explicat, per la seva banda, que la recerca se centra ara a les zones amb aigua acumulada, encara que adverteixen de la dificultat dels treballs atès que l'aigua continua corrent, està tèrbola i arrossega abundant brutícia, dificultant amb això la visibilitat del lloc. A més, a causa de l'orografia del terreny, les comunicacions entre els efectius també es fan amb dificultat.

L'Institut Armat ja va haver de rescatar dimarts passat una desena de persones que estaven atrapades al Torrent de Pareis després de la crescuda provocada per una tromba d'aigua. El Greim de la Guàrdia Civil va establir un dispositiu durant tot el dia a la zona per prevenir possibles accidents dels excursionistes que acudeixen a aquesta zona i davant de la previsió de fortes pluges.

La Comandància va decidir establir el dispositiu a causa de l'experiència d'anys anteriors, en què és habitual que l'aigua sorprengui els excursionistes, molts dels quals no fan cas a les previsions meteorològiques i queden a atrapats a causa de la crescuda del aigua. Els agents van trobar els excursionistes sense roba d'abric i completament mullats.

El torrent de Pareis, on cada any es produeixen una gran quantitat de rescats a causa de la facilitat per desorientar-se, s'origina a 50 metres d'alçada, transcorre cap al mar al llarg d'uns 3.300 i, pel seu caràcter agrest, es recomana el recorregut a excursionistes ja familiaritzats amb les exigències que requereix el descens, tenint en compte a més les dificultats d'accés dels serveis d'emergència.