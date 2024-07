La Justícia abona els 96 milions d'euros públics que aniran a parar al magnat Matthias Kühn per una indemnització

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ja ha transferit els 96 milions d'euros públics al Jutjat Mercantil número 1 de Palma, unes quantitats que corresponen al polèmic empresari alemany Matthias Kühn, després d'haver guanyat un llarg plet al Govern balear per uns terrenys que eren de propietat seva. L'Executiu autonòmic ja havia abonat aquestes quantitats que, tanmateix, estaven consignades al TSJIB en espera de la decisió final que prengués el Jutjat Mercantil número 1 de Palma. Les quantitats s'han mantingut retingudes fins ara perquè encara quedava per resoldre com s'abonaria el deute de més d'11 milions d'euros que Kühn, a través de diferents empreses, manté amb Hisenda.

No obstant això, segons ha avançat Última Hora i confirmen fonts del TSJIB a elDiario.es, els tribunals han rebutjat l'intent de l'agència tributària balear i estatal per intentar que part de la indemnització fos primer a abonar els impagaments d'impostos de les diferents societats de Matthias Kühn. El diari local manté que el Jutjat Mercantil va rebutjar acumular en un mateix procediment els diferents concursos de creditors de cinc empreses que depenen de l'empresa principal, Balearic Management Investments Consultants. De moment, la decisió aplana el terreny perquè els 96 milions d'euros arribin a les arques de Kühn a través de l'empresa Birdie Son Vida SL

Els terrenys pels quals la Justícia ha considerat que Kühn ha de ser indemnitzat eren propietat de l'empresa Birdie Son Vida SL. El Tribunal Suprem va dictar sentència ferma recentment, però el conflicte es retrotrau a l'època del socialista Francesc Antich (2007-2011). El Suprem va recordar que hi va haver un procediment que va finalitzar mitjançant una interlocutòria del 23 de juliol de 2013 que va aprovar un acord transaccional, entre el Govern del PP de José Ramón Bauzá (2011-2015) i Birdie Son Vida SL. Aquest acord va reconèixer el caràcter urbà dels terrenys de la urbanització de Muleta II al Port de Sóller.

No obstant això, l'Executiu progressista d'Armengol (2015-2023) va aprovar la Llei 12/2017 d'urbanisme de les Illes Balears, que va requalificar els terrenys com a sòl rústic protegit (ANEI), impossibilitant que Muleta II es pogués reincorporar com a sòl urbà al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del municipi de Sóller. Així, la Justícia va considerar que aquest canvi normatiu va impedir que els terrenys de Kühn es poguessin reincorporar com a sòl urbà al PGOU de Sóller, com va dictaminar una interlocutòria anterior del Suprem el juliol de 2013.

La Fiscalia investiga un presumpte frau fiscal

Cal recordar que la Fiscalia investiga el magnat per la creació d'una suposada xarxa d'empreses pantalla precisament per eludir el pagament de més d'11 milions d'euros a l'Agència Tributària. L'empresari alemany defensa que els deutes que manté amb el fisc són empreses en concurs de creditors. En un comunicat que va ser facilitat a elDiario.es per la seva defensa legal, va afirmar que el suposat frau fiscal a través de societats pantalla -que està sent investigat per l'Agència Tributària i la Fiscalia Anticorrupció- “es refereix al deute que existeix de les societats del grup que es troben en concurs de creditors des del 2016 i el 2019”, en què l'empresari va cessar com a administrador. Per tant, assegura, “no té deutes en executiva amb el fisc personal”.

El març d'aquest any, funcionaris de l'Agència Tributària van registrar el domicili de l'empresari i van confiscar el contingut dels seus ordinadors, ja que el fisc sospita que Kühn va crear una xarxa d'empreses pantalla per evitar el pagament dels deutes, que superen els 11 milions d'euros. El registre del domicili de Kühn es va produir amb la seva presència que, per altra banda, va comptar amb la preceptiva autorització judicial, segons va informar Diario de Mallorca. L'empresari, lligat al sector turístic i immobiliari de luxe, hauria rebutjat posar a disposició de la investigació les contrasenyes dels seus equips informàtics que té per objecte estudiar les dades que hi ha emmagatzemades. Els inspectors investiguen un embolic d'empreses que presumptament s'haurien constituït per camuflar els beneficis procedents d'operacions immobiliàries i eludir-ne les obligacions tributàries, segons el diari local. Un cas que ha acabat arribant a la Fiscalia Anticorrupció de les Balears.