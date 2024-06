Les diputades socialistes expulsades per Le Senne reclamen un ple extraordinari per debatre'n el cessament

El PSIB-PSOE ha tornat a reclamar que es reuneixi la Mesa del Parlament per convocar un ple extraordinari en què es debati la moció de remoció presentada per l'oposició per apartar el president de la Cambra, Gabriel Le Senne (Vox), per la seva actitud al arrencar i esquinçar una fotografia de l'activista republicada afusellada pel franquisme Aurora Picornell durant el ple celebrat dimarts passat. El mateix Le Senne va descartar aquest dijous deixar el càrrec al·legant que compta “amb el suport de la Cambra” igual que quan va ser nomenat, mentre el PP l'ha blindat en el seu escó en recriminar els fets però sense instar-ne la dimissió.

Tant la vicepresidenta segona com la secretària segona de la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, respectivament, les representants socialistes a la Mesa a les quals Le Senne va expulsar en negar-se a retirar el retrat de la 'Pasionaria' de Mallorca “com acte de justícia i com a acte de reparació de dones assassinades per botxins falangistes”, han registrat un escrit aquest divendres en què sol·liciten al president de la Cambra la convocatòria d'una Mesa extraordinària i urgent per dimarts que ve a les 09.00 hores per qualificar la moció de remoció presentada pel PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem.

En roda de premsa, el secretari d'organització del PSIB, Cosme Bonet, ha assegurat que la seva formació continuarà reclamant que es convoqui la sessió plenària extraordinària fins que es voti la continuïtat de Le Senne. “No pot ser ni un minut més el president del Parlament”, ha criticat. Bonet ha lamentat que durant el ple de dimarts passat, en què es debatia la Proposició de Vox per derogar la Llei balear de memòria democràtica, “van sortir els veritables sentiments que genera la memòria democràtica a l'extrema dreta”, una actitud que “només es pot definir com a odi”. Igualment, ha criticat l'“agressivitat” de Le Senne i la seva “intolerància”.

Així mateix, ha retret el PP per ser “còmplice” i per “incitar Le Senne a arrencar les imatges”. El socialista ha considerat que la disculpa dels populars i de la presidenta del Govern, Marga Prohens, que va expressar dos dies després el seu “rebuig i pesar” i va recriminar que es falti el respecte “a persones assassinades”, no és suficient, en considerar que no instant la seva dimissió “es posa al costat de l'extrema dreta”.

D'altra banda, Bonet ha fet referència al comunicat oficial emès aquest dijous pel Gabinet del Parlament, en què Le Senne assevera que “cap amenaça ni xantatge del Govern d'Espanya aconseguirà tapar els seus escàndols ni els del seu president, Pedro Sánchez”. Bonet ha recriminat que “això no és neutralitat”.

Per la seva banda, la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha explicat que els socialistes presentaran mocions als ajuntaments de l'illa i al Consell de Mallorca per condemnar l'actitud del president del Parlament, així com per exigir-ne la dimissió i mostrar el seu rebuig a la previsible derogació de la llei de memòria democràtica.

Igualment, Cladera ha retret al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (PP), que estigui “absent” i que no s'hagi pronunciat sobre l'actitud de Gabriel Le Senne. A més, ha destacat que Aurora Picornell és Filla Predilecta de Mallorca i que, en conseqüència, el president insular “hauria de defensar-la”. La secretària general ha subratllat que el que va passar al ple parlamentari de dimarts marcarà tota la legislatura i ha apostat per “la concòrdia i la convivència a través del respecte a les víctimes”.

El Govern del PP demana a Le Senne, Vox i PSIB rebaixar la tensió

Mentrestant, el portaveu del Govern balear, Antoni Costa (PP), ha reclamat aquest divendres a Le Senne, en una petició que ha fet extensiva a Vox i al PSIB, una reflexió sobre la creixent escalada de tensió al Parlament, que ha arribat a generar un ambient “gairebé irrespirable”. En una referència concreta al president de la Cambra autonòmica, a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, el portaveu ha considerat que Le Senne “és el primer que ha de fer una reflexió sobre l'ús que està fent del seu càrrec i el primer que ha de contribuir a la serenitat i la tranquil·litat”.

Sense qüestionar el suport del PP a Le Senne com a president del Parlament, Costa ha insistit que el que es necessita és “serenitat, tranquil·litat, abaixar els ànims i rebaixar la tensió” i el president de la Cambra “és el primer que hi ha de contribuir”.

“Le Senne va cometre un error greu i impropi del president d'una institució com el Parlament. Va perdre els papers i un president del Parlament no pot perdre els papers com ho va fer Le Senne”, ha insistit, rebutjant igualment l'ús dels canals oficials de la Cambra per atacar el president del Govern central. Costa ha revelat que la crida a la rebaixa de tensió ja s'ha traslladat en privat a Vox i s'ha compromès que ni el Govern ni el PP no contribuiran a aquesta escalada. “La bancada de l'esquerra hi ha contribuït i molt”, ha aprofitat per recriminar.