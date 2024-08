Més de cent persones 'ocupen' la Platja de Palma contra la “inacció” de les administracions davant la massificació turística

Més de cent persones han 'ocupat' aquest matí la Platja de Palma, epicentre del turisme alemany a Mallorca i una de les destinacions pioneres a l'explotació del sol i platja, per protestar contra la “inacció” de les administracions davant la massificació turística així com per reivindicar aquests espais com a propis. L'acció se suma a les anteriorment dutes a terme en altres platges de l'illa, organitzades pel moviment Mallorca Platja Tour amb l'objectiu de fer visible el malestar dels residents davant de la problemàtica que travessen a l'hora de poder gaudir de la costa illenca. La 'performance' s'ha dut a terme de manera lúdica i festiva i ha transcorregut sense incidents.

Des de l'associació han explicat que, si bé la acció que va tenir lloc a mitjans del passat mes de juny al Caló des Moro -la platja més turistificada de l'illa-, pretenia recuperar simbòlicament un espai natural on els mallorquins han deixat d'anar, aquesta vegada han triat el Balneari 6 de la Platja de Palma com a “símbol de platja de borratxera”. “Un model turístic que pensem que ens fa molt de mal”, critiquen.

Per aquest motiu, aquest matí han volgut fer un “viatge al passat” i una trobada familiar. “Una picada d'ullet a la Mallorca dels anys 60 i 70”, han indicat, remarcant que l'acció “no és contra el turisme, sinó contra un model turístic que empobreix”.

Els integrants de Mallorca Platja Tour han realitzat, a més, una campanya gràfica inspirada en les postals i publicitat que s'utilitzaven en aquells anys, una època en què els visitants viatjaven a Mallorca “per trobar platges netes amb residents amables i acollidors ”. Des de l´organització han recordat el caràcter cívic, pacífic i festiu de l´acció.

El col·lectiu s'ha constituït a més com a associació i aquesta setmana va comunicar la trobada a la Delegació del Govern a Balears. Com ja abunden, l'objectiu del moviment és “posar de manifest la situació dels residents durant els mesos de màxima ocupació turística”.

“També per fer de veu que recordi els nostres representants polítics que no treballen només per a les grans elits sinó per a tots els ciutadans d'aquesta terra”, han conclòs, insistint que no van contra els turistes sinó contra el model.

Es dóna la circumstància que la Platja de Palma va ser el lloc on, el mes de maig passat, quatre persones van morir arran de l'esfondrament de la terrassa i la planta baixa d'un local d'oci ubicat a primera línia. Van perdre la vida una treballadora del pub, de 23 anys i originària de Navarra, dos turistes alemanyes de 20 i 30 anys i un client senegalès, Abdoulaye Diop, que a l'instant de la caiguda es trobava prenent un cafè al lloc.