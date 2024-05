Mor la doctora en Història Econòmica i professora jubilada de la UIB Joana Maria Escartín

La doctora en Història Econòmica i professora jubilada de la Universitat de les Illes Balears (UIB) entre el 1996 i el 2010 Joana María Escartín ha mort aquest dijous.

En un missatge en xarxes socials recollit per Europa Press, la presidenta del Congrés i expresidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha mostrat “consternada” per la mort de la professora, a qui ha defensat com a “una gran feminista, una lluitadora i una valent”.

Escartín va visibilitzar l'esclerosi múltiple, la malaltia que patia. Va tancar la llista del PSIB al Parlament a les passades eleccions autonòmiques.

El 1992 va ser guardonada amb el Premi Ciutat de Palma.

Per part seva, la comunitat universitària de la UIB i, en nom seu, el rector, Jaume Carot, ha expressat el seu condol per la mort d'Escartín.

Escartín es va llicenciar el 1993 en Filosofia i Lletres a la UIB, on també es va doctorar en Història Econòmica el 2000, sota la direcció de Carles Manera.

El 1996 va iniciar la tasca docent i el juliol del 2001 va prendre possessió com a professora titular d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història i institucions Econòmiques, adscrita al Departament d'Economia Aplicada.

El 2010 va haver de deixar la seva feina a causa de l'esclerosi múltiple que patia des del 1989.

Trajectòria docent i de recerca

Al llarg de la seva trajectòria universitària, va compaginar la docència i la investigació sobre el desenvolupament econòmic, el paper de la dona al mercat laboral, els processos d'emigració, les condicions de vida i història industrial als segles XIX i XX. Era experta en el desenvolupament industrial de Balears i el paper de les dones a l'economia.

Les seves investigacions van ser molt renovadores al panorama de l'economia i la història econòmica, i reivindicaven les experiències industrials de les Illes i el paper de les dones en aquests processos.

Era membre del Grup d'Estudis d'Història Econòmica (GEHE) de la UIB, de l'Associació Universitària d'Estudis de gènere de la UIB i de l'Associació Espanyola d'Història (AEHE). A més, va ser coordinadora permanent del taller 'Dona i Economia' de la Universitat d'Estiu d'Estudis de gènere (UEEG) de la UIB i va ser professora-tutora del programa de mobilitat Sòcrates-ERASMUS en el marc del conveni establert amb la Universitat de Florència (Itàlia).

Va publicar uns 40 treballs, entre capítols de llibre, articles especialitzats, participació en obres col·lectives i actes de congressos.