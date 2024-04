La portaveu de Vox en Balears i la seva mà dreta dimiteixen dels seus càrrecs després de mesos de tensió amb Madrid

La portaveu de Vox al Parlament balear, Idoia Ribas, i el portaveu adjunt del grup parlamentari, Sergio Rodríguez, han presentat la seva renúncia a aquests càrrecs aquest dilluns. Els dos portaveus, que ja van protagonitzar una crisi interna al partit fa uns mesos amb l'intent d'apartar el president del Parlament, Gabriel Le Senne, han registrat dos escrits a la Cambra a primera hora.

“Mitjançant el present escrit presento la meva dimissió com a portaveu del grup parlamentari Vox, amb efectes de dia d'avui, el que sol·licito sigui comunicat als serveis de la Cambra amb caràcter general”, diu l'escrit de Ribas. A banda de la comunicació de Rodríguez, no consta cap altre escrit del Grup Parlamentari nomenant nous portaveus.

Cal recordar que, en un esmorzar informatiu divendres passat, Idoia Ribas, Sergio Rodríguez i el també diputat Agustín Buades van anunciar la posada en marxa d'una associació anomenada 'Avanza el libertad', dirigida per ells mateixos com a presidenta, vicepresident i secretari, respectivament.

Es tracta, segons van explicar, d'una iniciativa particular, totalment desvinculada del partit o el grup parlamentari, i que persegueix una mobilització de la societat civil que, asseguren, troben a faltar en defensa de “la llibertat, la democràcia, la unitat i la identitat cultural espanyola”.

Els de Vox van assegurar que de vegades necessiten sentir-se “abrigats” per la societat a l'hora de presentar i defensar les seves iniciatives i han posat com a exemple la derogació de la llei de memòria democràtica, que portarà al Parlament a entitats i associacions que criticaran l'eliminació, però no partidaris de la derogació, que n'hi ha, al seu parer, però que no estan articulats en cap mena de moviment.

Passa el mateix, van afegir, amb la qüestió de la “lliure elecció de llengua” -és a dir, el pla de Vox i PP per desmantellar l'escola en català-. Tot i que es mostren molt satisfets amb els darrers resultats electorals que els van situar com a tercera força, reconeixen que el nombre de vots no s'està traduint en una base social sòlida.

Ribas, Rodríguez i Buades han descartat que la posada en marxa de l'associació sorgeixi d'un desacord amb la direcció nacional del partit amb qui, insisteixen, la sintonia ara és total després d'haver superat la crisi viscuda fa mesos. Van assenyalar que, mentre es pugui, compaginaran l'impuls de l'associació amb els seus llocs de diputats, recalcant que no suposa l'inici d'una retirada.