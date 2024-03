PP i Vox diuen ara que la comissió de les màscares investigarà el paper dels governs d'Armengol i Prohens

PP i Vox han garantit aquest dimecres que la comissió d'investigació que va aprovar aquest dimarts el Parlament balear sobre la compra i reclamació de les mascaretes a l'empresa de la trama Koldo abordarà el paper dels governs autonòmics de Francina Armengol (PSOE) i Marga Prohens (PP).

D'aquesta manera s'han pronunciat els portaveus de les formacions, Sebastià Sagreras i Idoia Ribas, respectivament, que han insistit, d'altra banda, que la comissió demanarà la compareixença de qualsevol persona que pugui aportar informació sobre els fets, en referència a la possibilitat que Armengol i Prohens siguin citades. “No ens tremolarà el pols a l'hora de cridar compareixents”, ha indicat Ribas en roda de premsa. “Estem interessats en què compareguin totes les persones que puguin resoldre dubtes”, ha afirmat Sagreras.

Durant el ple celebrat aquest dimarts en el Parlament balear, Prohens no va confirmar si compareixeria en comissió, malgrat la insistència de l'oposició que així ho fes. De fet, el PSOE va anunciar que votaria a favor de la comissió a canvi que Prohens i altres dirigents del PP intervinguin en la futura comissió, una cosa a la qual no es van plegar els populars durant la sessió plenària.

Al llarg del ple es va deixar entreveure així que la comissió se centraria únicament en les dates en què Armengol governava Balears. Va ser sota el seu mandat quan es va efectuar la compra i es va iniciar la reclamació del sobrecost. No obstant això, el sumari del 'cas Koldo' apunta a les pressions que la trama hauria exercit sobre el PP de Marga Prohens, actual líder autonòmica, en benefici de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL amb l'objectiu que la petició de devolució per part de l'anterior Govern d'esquerres no prosperés i, d'aquesta manera, “afavorir a la mercantil i al seu titular”.

Des del PSIB, el seu portaveu parlamentari, Iago Negueruela, ha acusat PP i Vox d'haver pactat, per a impulsar la comissió, l'ocultació de l'expedient de reclamació dels 2,6 milions d'euros de sobrecost abonats a Soluciones de Gestión. Sobre la possible presència en la comissió d'Armengol, el socialista ha assegurat que “el que no farà la presidenta del Congrés serà amagar-se, com sí que fa Prohens”.

Per part seva, la portaveu d'Unides Podem, Cristina Gómez, ha assegurat que no es creu que la comissió abordi la gestió de l'actual Govern sobre l'expedient de reclamació de les màscares; mentre que el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentat que PP i Vox “ja han decidit el que decidirà la comissió, que serà fer responsable a Francina Armengol”.

Cal recordar que les investigacions del 'cas Koldo', en mans de l'Audiència Nacional, assenyalen que l'intermediari Koldo García hauria utilitzat Jacobo Pombo, empresari que va arribar a treballar fa anys en la seu nacional del PP, i va presumir d'haver concertat una cita amb Miguel Tellado, el portaveu parlamentari del partit, qui, al seu torn, s'hauria preocupat de buscar un contacte a Balears “de la línia de Pablo Casado” per a frenar la reclamació. El jutge creu que les seves maniobres haurien “fet efecte” perquè el Govern del PP va deixar finalment caducar la reclamació el mes de gener passat. Els populars neguen, per part seva, qualsevol tipus de pressió, però no posen la mà en el foc per tots els funcionaris de l'IB-Salut.

Soluciones de Gestión, aliena al sector, va passar de facturar zero milions d'euros el 2019 a gairebé 54 el 2020 procedents de diverses administracions públiques (els governs central, balear i canari) per l'apilament del material sanitari.