El preu de l'habitatge nou creix a les Balears un 5,7% el segon trimestre

El preu de l'habitatge nou ha repuntat a Balears un 5,7%, mentre que a tot Espanya ha crescut un 4,3% interanual el segon trimestre, fins a assolir el rècord de 2.930 euros el metre quadrat, encara que es tracta del sisè trimestre consecutiu en què es desaccelera el ritme d'avanç, segons l'Informe de Tendències del Sector Immobiliari publicat aquest dilluns per Societat de Taxació.

Així mateix, l'entitat assenyala que el preu de l'habitatge nou va registrar un creixement interanual del 6,4% el juny del 2023, mentre que el primer semestre va repuntar un 2,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

La directora d'Institucions i Grans Comptes en Societat de Taxació, Consuelo Villanueva, ha explicat que pel que fa al sector immobiliari, es veu una “incipient recuperació” en termes d'activitat immobiliària i hipotecària, determinada per uns tipus d'interès per a les noves operacions d'adquisició d'habitatge “lleugerament més competitius que fa un any”, arran de l'anunci oficial recent per part del Banc Central Europeu (BCE) d'iniciar la desescalada de tipus.

Tot i això, Villanueva ha assenyalat que pel costat de l'oferta hi ha un escenari determinat per l'escassetat de nou producte acabat, insuficient per fer front a la demanda actual. En aquest context, ha indicat que el venedor adquireix més poder de negociació davant del comprador.

Catalunya (4.662 euros per metre quadrat), la Comunitat de Madrid (4.493) i el País Basc (3.240) registren el preu d'habitatge nou més elevat. Durant el darrer any, totes les comunitats autònomes han experimentat increments anuals, que oscil·len entre el 2,2% de Castella-la Manxa i el 5,7% de les Balears. La segona regió amb més creixement ha estat Madrid (5,2%). A l'extrem contrari, les altres comunitats que registren una pujada més baixa són Castella i Lleó, i Galícia, totes dues amb un 2,7%.

Pujades segons els portals immobiliaris

Així mateix, segons les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa, el preu de l'habitatge en venda a Balears ha assolit el segon trimestre d'aquest any 2024 el valor més alt registrat.

En una nota de premsa, aquest portal immobiliari ha informat que, en els primers sis mesos d'aquest any, Balears ha experimentat variacions positives en el preu de l'habitatge de segona mà i, en concret, ha tancat el segon trimestre de 2024 amb un increment trimestral del 7,2% i una pujada interanual de l'11,8%. Aquests increments detectats al juny han situat el preu de l'habitatge en venda en 4.254 euros per metre quadrat, el valor més alt registrat en els 17 anys d'Índex Immobiliari Fotocasa.

Així, Balears ha passat d'una variació interanual del 24% del juny del 2023 a l'11,8% detectat en el mateix període del 2024. En els darrers vuit mesos, el preu de l'habitatge de segona mà ha registrat màxims històrics set vegades, arribant a situar-se al juny en 4.254 euros per metre quadrat.

Finalment, segons l'informe de pisos.com, el preu de l'habitatge de segona mà ha pujat a Balears un 6,06% el primer semestre del 2024, cosa que equivaldria a 4.392 euros per metre quadrat. En nota de premsa, el portal immobiliari ha traslladat aquest dilluns que, a més, en comparació del primer trimestre de l'any, es va incrementar el cost en un 2,91% i, interanualment, hi va haver un creixement del 7,76% els preus.

D'altra banda, davant del maig, els preus van registrar a la regió una baixada del 0,19%, situant-se com la que menys va caure del país. Així, les Balears s'han convertit en l'autonomia més cara d'Espanya, ja que Madrid, en segon lloc, va registrar un preu mitjà de 4.219 euros per metre quadrat.