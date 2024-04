Prohens cessarà “ara mateix” a l'alt càrrec del Govern del PP si “ha facturat un sol euro” al seu polèmic agroturisme

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha assegurat aquest dimarts, al ple del Parlament, que si algú demostra que el director general de Coordinació i Transparència, Jaume Porsell, “ha facturat un sol euro o ha acollit un sol turista” al seu polèmic agroturisme d'Andratx (Mallorca), ella el cessarà “ara mateix”.

Així s'ha expressat Prohens en resposta a preguntes del portaveu del PSIB, Iago Negueruela; el de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; i la diputada d'Unidas Podemos, Cristina Gómez, durant la sessió de control al Govern.

Prohens ha insistit que Porsell “no incompleix la Llei d'incompatibilitats” perquè no és administrador de la societat gestora des de l'1 d'agost i que l'establiment “no té cap activitat en espera de disposar de tots els permisos”. La presidenta ha retret als diputats de l'oposició que centressin les seves preguntes de control al Govern en aquest tema per tal de convertir l'hemicicle en el “Parlament del fang”.

Davant d'ella, Negueruela ha advertit que només la publicació de l'oferta ja constitueix una infracció. “Vostè és la presidenta del Govern tot el temps, i va anar a una inauguració il·legal d'un establiment il·legal, senyalitzat de forma il·legal per l'Ajuntament d'Andratx amb una regidora del Sr. Matas [per Jaume Matas]”, li ha retret el socialista.

Per la seva banda, Apesteguia ha lamentat que el Govern vulgui “fer creure que una empresa turística s'ofereix a la seva web permetent veure les habitacions i fer reserves per no funcionar” o que “s'ofereix a Booking” i està senyalitzada de forma oficial per l'Ajuntament “per no funcionar”. “Deu ser que els no clients han de saber on no han d'anar”, ha ironitzat Apesteguia.

El polèmic agroturisme

Jaume Porsell va ser acusat aquest divendres de comercialitzar un allotjament turístic de 14 places al Port d'Andratx malgrat no disposar de la llicència turística preceptiva per realitzar l'activitat, ni tenir aprovat el canvi d'ús com a agroturisme, segons va revelar Diario de Mallorca. A més, segons el diari local, fins dijous passat es podien fer reserves des de la pàgina web oficial de Sa Vinya, una cosa que ja no es pot fer en aquests moments.

El diari local, per part seva, també ha apuntat que l'empresa hauria estat comercialitzant turísticament l'habitatge del Port d'Andratx sense haver presentat la declaració responsable d'inici d'activitat (DRIAT), atès que no apareix al registre del Consell de Mallorca, organisme que disposa de les competències en matèria de turisme.

Aquest fet incompliria l'article 120 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme de les Illes Balears, que considera una infracció molt greu “la realització de l'activitat turística sense haver presentat la corresponent declaració responsable d'inici activitat turística o la comunicació prèvia”.

Cal destacar que Prohens, presidenta del Govern, va inaugurar l'establiment turístic el 27 d'octubre passat juntament amb l'alcaldessa d'Andratx, Estefania Gonzalvo, i el mateix Porsell. “Jo no inauguro agroturismes. Jo vaig a festes privades i de familiars a qui em conviden, i faltaria més que no ho fes”, va dir Prohens aquest divendres.

El director de Coordinació i Transparència del Govern, Jaume Porsell, ha justificat que “té tota la documentació presentada”, així com la declaració responsable, però que “la pàgina no opera”, en referència a la web de comercialització turística de Sa Vinya. “No es pot reservar, és impossible. Crec que hi ha els preus, però la pàgina està bloquejada”, ha insistit.