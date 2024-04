Prohens cesará “ahora mismo” al alto cargo del Govern del PP si “ha facturado un solo euro” en su polémico agroturismo

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que si alguien demuestra que el director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell, “ha facturado un solo euro o ha acogido un solo turista” en su polémico agroturismo de Andratx (Mallorca), ella lo cesará “ahora mismo”.

Así se ha expresado Prohens en respuesta a preguntas del portavoz del PSIB, Iago Negueruela; el de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia; y la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, durante la sesión de control al Govern.

Prohens ha insistido en que Porsell “no incumple la Ley de Incompatibilidades” porque no es administrador de la sociedad gestora desde el 1 de agosto y que el establecimiento “no tiene ninguna actividad a la espera de disponer de todos los permisos”. La presidenta ha reprochado a los diputados de la oposición que centraran sus preguntas de control al Govern en convertir el hemiciclo en el “Parlament del fango”.

Frente a ella, Negueruela ha advertido de que sólo la publicación de la oferta ya constituye una infracción. “Usted es la presidenta del Govern todo el tiempo, y fue a una inauguración ilegal de un establecimiento ilegal, señalizado de forma ilegal por el Ayuntamiento de Andratx con una concejal del sr. Matas [por Jaume Matas]”, le ha afeado el socialista.

Por su parte, Apesteguia ha lamentado que el Govern quiera “hacer creer que una empresa turística se oferta en su web permitiendo ver las habitaciones y realizar reservas para no funcionar” o que “se oferta en Booking” y está señalizada de forma oficial por el Ayuntamiento “para no funcionar”. “Debe ser que los no clientes tienen que saber a dónde no tienen que ir”, ha ironizado Apesteguia.

El polémico agroturismo

Jaume Porsell fue acusado este viernes de comercializar un alojamiento turístico de 14 plazas en el Port d’Andratx pese a no disponer de la licencia turística preceptiva para realizar la actividad, ni tener aprobado el cambio de uso como agroturismo, según desveló Diario de Mallorca. Además, según el diario local, hasta el jueves pasado se podían realizar reservas desde la página web oficial de Sa Vinya, algo que ya no se puede realizar en estos momentos.

El diario local, por su parte, también apuntó que la empresa habría estado comercializando turísticamente la vivienda del Port d’Andratx sin haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad (DRIAT), dado que no aparece en el registro del Consell de Mallorca, organismo que dispone de las competencias en materia de turismo.

Este hecho incumpliría el artículo 120 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Illes Balears, que considera una infracción muy grave “la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa”.

Cabe destacar que Prohens, presidenta del Govern, inauguró el establecimiento turístico el pasado 27 de octubre junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y el propio Porsell. “Yo no inauguro agroturismos. Yo voy a fiestas privadas y de familiares a las que me invitan, y faltaría más que no lo hiciera”, dijo Prohens este viernes.

El director de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha justificado que “tiene toda la documentación presentada”, así como la declaración responsable, pero que “la página no opera”, en referencia a la web de comercialización turística de Sa Vinya. “No se puede reservar, es imposible. Creo que están los precios, pero la página está bloqueada”, ha insistido.