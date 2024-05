Un 'triler' confessa que va mentir en acusar el magnat Cursach de subornar policies i accepta dos anys i mig de presó

Un dels antics testimonis protegits que van desfilar en el cas Cursach ha confessat aquest dijous a l'Audiència Provincial de Balears que va mentir a les seves declaracions en acusar el magnat Bartomeu Cursach de traficar amb droga als seus locals i de subornar policies amb sexe, drogues i alcohol. Després d'arribar a un acord amb la Fiscalia Anticorrupció, l'ara acusat ha acceptat una condemna de dos anys i mig de presó, tot i que no entrarà a la presó a canvi d'abonar una multa de 240 euros.

Es tracta d'un triler que rondava per la zona de s'Arenal, a Mallorca, on Cursach compta amb diversos establiments d'oci. Un d'ells, la macrodiscoteca Megapark, la cerveseria a l'aire lliure més gran d'Europa. El testimoni va entrar en escena després de ser denunciat el 2016 per la participació en una macrooperació contra el trile, una investigació que va acabar en mans del Jutjat d'Instrucció número 12, el mateix que instruïa el cas Cursach. L'òrgan judicial va prohibir als denunciats residir a Mallorca i apropar-se a l'illa.

A canvi de suposats beneficis processals, el triler va reforçar les tesis manejades llavors per l'exjutge Manuel Penalva i l'exfiscal Miguel Ángel Subirán sobre una presumpta trama mafiosa dirigida a garantir la protecció del considerat 'rei' de la nit mallorquina. Després de comparèixer per primera vegada en el cas Cursach, el detingut va quedar en llibertat a la causa relativa al trile.

Assegurant que declarava “de forma voluntària” en aquest procediment judicial, el testimoni va assegurar que havia treballat per a l'empresari de l'oci nocturn, a qui acusava d'“infectar de drogues treballadors perquè rendissin més a la feina”, uns fets que un atestat de la Policia Nacional qualifica d'“una mica genèrics i ganduls”. Aquell mateix dia, subratlla l'informe, el testimoni va obtenir com a “moneda de canvi” la retirada de l'ordre de residir fora de Mallorca i, des d'aquell instant, diverses van ser les ocasions en què va comparèixer a dependències judicials.

L'actuació del triler va ser clau a l'hora de corroborar les declaracions que, fins aleshores, havia efectuat el que es va convertir en el principal testimoni del cas Cursach, Daniel Corral –extestimoni protegit 29– sobre les suposades festes amb policies celebrades a Tito's, vaixell insígnia de l'empresari mallorquí, i de com la droga presumptament emprada era transportada des d'un veler amarrat davant de l'establiment nocturn per després ser introduïda en maletins dins de la discoteca. Les acusacions de Corral van portar l'arrest del director de Tito's, Jaime Lladó, de l'excap de cambrers de la discoteca, Arturo Segade, i un altre extreballador del local.

Durant una de les declaracions que el triler va prestar davant Penalva i Subirán, el testimoni va manifestar que diversos policies locals de Palma accedien a zones reservades de la discoteca Tito's, on consumien sexe i substàncies estupefaents a canvi de prestar favors al magnat mallorquí, uns fets que, no obstant, no va esmentar en les compareixences anteriors. Segons una interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), aquesta circumstància “facilita la sospita que no coneixia aquestes dades sinó que li van ser suggerides, o transmeses, per possibilitar la seva declaració, reforçant així el bagatge incriminatori”.

Els magistrats recollien així mateix en la seva resolució alguns dels missatges que exjutge, exfiscal i diversos policies de Blanqueig es van intercanviar, durant els dies en què van tenir lloc les compareixences del triler: “El triler que digui que a la majoria els coneix del trile de l'Arenal” o “La majoria els coneix sense necessitat de veure les fotos però d'altres se les ensenyem nosaltres” són algunes de les frases abocades al xat que els antics investigadors mantenien obert mentre instruïen el cas Cursach.

Cal recordar que, el mes de novembre passat, el TSJIB va condemnar a nou anys de presó Penalva i Subirán en considerar provat que tots dos van desplegar diverses pràctiques il·legals per apuntalar les seves indagacions durant la instrucció del cas Cursach i aplanar futures condemnes.

Tant exjutge com exfiscal busquen ara la seva absolució davant de l'alt tribunal apel·lant a la seva innocència davant dels delictes pels quals van ser sentenciats -obstrucció a la Justícia, coaccions i omissió del deure de perseguir filtracions- i defensant, a través d'un recurs de cassació de 598 pàgines, la tasca que van dur a terme per treure endavant les investigacions. La Fiscalia Anticorrupció va arribar a reclamar molt més contra ells: fins a 118 anys per a Penalva i 121 i nou mesos per a Subirán.

De fet, la Fiscalia del Tribunal Suprem també ha impugnat la sentència, si escau per reclamar que se'ls condemni a 16 anys i mig més de presó per la detenció il·legal dels familiars de l'exdiputat balear del PP Álvaro Gijón: tots ells van ser arrestats en una de les peces del cas Cursach que finalment va resultar arxivada.