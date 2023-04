El escritor Mathias Énard y la fotógrafa Rehab Eldalil reciben los Premis Mediterranis Albert Camus

Menorca acoge este fin de semana una nueva edición de los Premis Mediterranis Albert Camus, el célebre premio nobel francés cuyos orígenes están íntimamente vinculados a la isla. Este viernes, el escritor francés Mathias Énard y la fotógrafa egipcia Rehab Eldalil han recibido los galardones en el Teatre Principal de Maó, como acto previo a esta cita anual con el pensamiento y la reflexión en torno a la figura de Camus.

Mathias Énard ha recibido el III Premi Mediterrani Albert Camus por su trayectoria vital y artística como creador y pensador contemporáneo. El escritor, que ha leído un parlamento a la audiencia en francés, ha sido galardonado por su “búsqueda y exploración permanente a través de la literatura de aquello que nos une como seres humanos”, en palabras del jurado. “Es heredero del pensamiento de Albert Camus y mediante la ficción alimenta un humanismo universal”, han argumento.

La fotógrafa Rehab Eldalil ha recibido el II Premi Mediterrani Albert Camus Incipiens por su proyecto 'The Longing Of The Stranger Whose Path Has Been Broken', que habla sobre la invisibilidad del pueblo beduino en Egipto. “Gracias a este premio, puedo celebrar y honrar a mis ancestros indígenas”, ha dicho en el Teatro Principal de Maó. “Juntos celebramos nuestra identidad y la experiencia indígenas”, ha comentado al público.

En el acto de este viernes también ha intervenido Sandra Maunac, la directora de Trobades & Premis Mediterranis, quien ha dado las gracias a los galardonados, a los que participan en las jornadas y al público. Maunac ha explicado que la gala de este año resalta la faceta teatral de Camus. Por ello, se ha estrenado en el Teatre Principal una representación y lectura dramatizada de fragmentos de 'Los justos', obra de teatro de Camus escrita en 1949, cuya dirección corre a cargo de Jordi Odrí y en la que han actuado los actores Espe Robert, Àlvar Triay y Lluís Febrer.

Las Trobades & Premis Mediterranis Albert Camus cuentan con el respaldo de la familia del escritor y de la Sociedad de Estudios Camusianos y nacieron de una idea de Miguel Ángel Moratinos, exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y defensor de la Cultura mediterránea, quien promueve su organización junto con el Ayuntamiento de Sant Lluís y el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme.

En las jornadas, que tendrán lugar desde este viernes 28 al domingo 30 de abril, participan intelectuales y escritores como Belén Gopegui o Antonio Muñoz Molina. Además, el bailarín Isarel Galván, artista asociado de del Théâtre de la Ville de París, se encargará de poner el broche de oro en la galería Hauser & Wirth, ubicada en la Illa del Rei. Es posible acceder al programa completo en esta página web.