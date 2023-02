Ibiza y Formentera arrancan motores para una nueva temporada turística que se prevé de alta ocupación

A pesar de que en la isla de Mallorca ya hay abierto un tercio de su planta hotelera en zonas como Sóller y Playa de Palma, en Eivissa y Formentera los tiempos son otros y, aunque las previsiones son buenas para esta temporada, el pistoletazo de salida será el 1 de mayo, casi un mes después de la Semana Santa que se celebra entre el 6 y el 9 de abril. Así lo ha asegurado a elDiario.es Manuel Sendino, gerente de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, la FEHIF: “A pesar de que la temporada se adelanta en Mallorca, en las Pitiüises 'pocos' abrirán”. En Eivissa la temporada empieza tradicionalmente el 1 de mayo y termina el 30 de octubre “porque depende de si las reservas se hacen efectivas que a los establecimientos hoteleros les merezca la pena abrir o no y cerrar antes o no, ya se irá viendo”. “Si no hay una ocupación mínima no merece la pena abrir. El año pasado llegaron más establecimientos al final de temporada que otros años, pero esto depende de las reservas”, explica Sendino. Desde la Federación Hotelera explican que las reservas efectuadas durante todo el invierno hacen pensar que la temporada va a ser positiva, por lo que “se prevén buenas ocupaciones en los hoteles de Eivissa”.

No obstante, desde el Consell de Eivissa el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa. asegura a este diario que también el mes de abril será bueno gracias a los eventos deportivos que se desarrollarán y que están atrayendo a visitantes de este sector a la isla en los meses de pretemporada. “Las previsiones son muy buenas. El volumen de reservas es igual o superior a las del 2019 y el año pasado. El Ibiza Maratón empieza el 1 de abril y a final de mes se desarrolla el Mundial Trideporte, en el que habrá entre 12 y 15.000 visitantes entre participantes y acompañantes durante 12 o 14 días en Eivissa, personas que otros años no estaban. Desde principios de abril van a abrir algunas cadenas hoteleras y algunas, incluso, a finales de marzo, al igual que sucedía el año pasado cuando muchos abrieron en abril”. Costa reconoce que no son los datos que se darán a partir de mayo, “pero desde luego podemos constatar que la ampliación de la temporada se está consolidando”.

En la isla de Formentera las expectativas son halagüeñas también. Fuentes del Consell han explicado en conversaciones con elDiario.es que “de momento todo apunta a que será una temporada buena, similar a la de 2022. En las diferentes ferias y misiones de venta a las que se está asistiendo, los turoperadores y los agentes de viajes muestran mucho interés en el destino” y, según la información que han podido obtener , “se nota recuperación de las reservas a más largo plazo y también como ya ha sido tendencia en el 2022 mejora la diversificación de mercados y aumentan las nacionalidades”, con la incorporación este año del mercado portugués y holandés y de los más tradicionales que son Italia, Alemania y Francia, ya que durante el Covid bajaron mucho su presencia“. Además, desde el departamento de Turismo se continua con diferentes promociones ”sobre todo para reforzar los extremos de temporada y poder garantizar así más meses de actividad económica tanto para las empresas como para sus trabajadores“.

El presidente de la Asociación Hotelera de la isla, Juanma Costa, explica que las ventas van muy bien, “con un ritmo igual o superior al del año pasado y las previsiones son relativamente buenas porque el año pasado había buenas expectativas, pero finalmente no se cumplieron”. “Este año son las mismas o ligeramente superiores”, añade. Las fechas de apertura de los hoteles en Formentera coinciden con las de la pitiusa mayor “un 80% abrirán como siempre, entre final de abril o primeros de mayo”. Sin embargo, Costa puntualiza que el mes de mayo en Formentera cuesta mucho despegar: “Baja la ocupación cada vez más, año tras año cuesta llenar en mayo, septiembre y sobre todo octubre”. El presidente de los hoteleros asegura que este 2023 está sucediendo lo mismo que en mayo de 2022: “A día de hoy no sabemos si va a haber chiringuitos o no y cuando se adjudican, con la limpieza de la posidonia de las playas estamos igual y tampoco sabemos nada de las hamacas. Nosotros tenemos previsto reunirnos en breve con el Consell para ver sus previsiones, pero es verdad que cada mayo estamos igual y la gente que viene seguramente no le guste el estado en el que se encuentran la isla”. Sin embargo, los empresarios hoteleros no tiran la toalla y esperan que en 2023 cambie la tendencia.

En Eivissa, José Luis Benítez. de Ocio de Ibiza, colectivo que representa a los 5 grandes clubs de la isla, (Amnesia, Ushuaia, Pacha, Hï y DC-10), se muestran muy satisfechos porque “el verano pasado conseguimos alargar la temporada y este año vamos a ver si podemos sacar un poco más”. Este año el ocio ibicenco de club abrirá sus puertas el último fin de semana de abril, “cuando tradicionalmente se abría en mayo, aunque al principio solo se abrirá los fines de semana en el mes de mayo se irán sumando más días hasta abrir todos los días a finales de este mes o en junio para toda la temporada, en mayo las compañías aéreas aún no realizan muchos vuelos a Eivissa”. Las previsiones por lo tanto para este sector son “muy buenas, si las cosas son como en 2022, que fue un año estupendo. Históricamente, el año pasado abril fue el mejor abril de la historia”, ya que la Semana Santa fue a final de mes.

En el sector de la restauración de las Pitiüses las impresiones son las mismas, la presidenta de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa, Verónica Juan, ha explicado a este diario que normalmente es “para el 1 de marzo cuando comenzamos a darnos cuenta de que la temporada está cerca”. Juan asegura que es habitual que Mallorca siempre empiece algunas semanas antes la temporada. Por una parte “la Semana Santa cae de una manera un poco rara y, además, los clubs han adelantado la apertura a la ultima semana de abril, así es que más o menos será a mediados o finales de abril” cuando la mayoría de los negocios de restauración empiecen a abrir. “Hay negocios que están abiertos todo el año, pero la logística de poner en marcha la hostelería con tantas horas y con formación de equipos supone que haya que empezar a tope por que sino, no merece la pena”, añade.. Desde la PIMEEF restauración aseguran que en las ferias de turismo se ha visto que hay interés “que los vuelos se están vendiendo bien”.

Precios en alza

En cuanto a los precios, al igual que sucedía en 2022, se prevé que van a ir en alza tanto en el alojamiento como en los bares y restaurantes. Los hoteles han subido de precio “pero eso depende, la venta de última hora siempre es más cara”, asevera Manuel Sendino.

En Formentera, los hoteleros aseguran que “los precios han subido ligeramente principalmente por la crisis energética que ha provocado la subida de precios”. Sin embargo, los precios dependen de la oferta y la demanda que haya, “ya no son fijos, son dinámicos, si hay problemas para llenar una fecha bajan y al revés, ya se verá a final de temporada”, puntualiza Juanma Costa.

Por su parte desde la PIMEEF Restauración ponen de manifiesto que “hay que afilar mucho el lápiz porque estamos en época de pagar los ICOS del covid, los suministros suben, los alquileres suben, es difícil”. Verónica Juan advierte también de que desde fuera de la isla hay una percepción errónea “de que, si abres un bar en Eivissa haces dinero, pero la realidad es que la hostelería es muy sacrificada y no es lo que parece, hay muchos negocios pequeños a los que les cuesta mucho mantenerse” y estos son los que conforman la mayoría del tejido empresarial en la isla. “En Eivissa la oferta de lujo no es tan numerosa como en principio podría parecer, la mayoría son negocios pequeños”, puntualiza la presidenta de los pequeños y medianos titulares de la hostelería.

La falta de vivienda amenaza la calidad del servicio turístico

Sin embargo, el gran problema con el que se encuentran tanto el empresariado hotelero como el de hostelería es la falta de personal cualificado a todos los niveles y este problema está condicionado por la falta de vivienda asequible y digna disponible para los y las trabajadoras, asunto que hizo que en 2022 los establecimientos tuvieran que trabajar con plantillas muy reducidas, lo que supuso una sobrecarga para el personal contratado y la perdida de calidad en el servicio que se da a los turistas. “La falta de vivienda es muy preocupante”, asegura a elDiario.es Verónica Juan, de la PIMEEF Restauración, que engloba a la pequeña y mediana empresa de Eivissa y Formentera, “un maître, un jefe de sala, cualquier trabajador quiere tener una vivienda digna y si esta es cara y además se tiene que compartir incluso habitación, la llegada de trabajadores de fuera se hace muy difícil”.

Para Juan una de las soluciones es que se ponga en marcha la Escuela de Hostelería de Eivissa para que se forme a los profesionales y las plantillas se cubran mayoritariamente “con gente residente en la isla”, problema que se alarga a todo el año en Eivissa, ya que desde que terminó la temporada de 2022 muchos bares y restaurantes, al igual que en otros sectores, no han conseguido la contratación de personal suficiente para su funcionamiento, tal y como comprobamos dando un simple paseo por cualquier población ibicenca donde los carteles de ´Se busca Personal’ son muy numerosos; incluso hay comercios que han decidido cerrar por las tardes porque no tienen “gente suficiente para trabajar”, según explica a elDiario.es la encargada de un establecimiento especializado en productos de peluquería. Lo mismo ocurre en oficinas como la de Tráfico en la mayor de las Pitiüses que corre peligro de cierre por falta de personal, según advierte el sindicato CCOO en una información en Diario de Ibiza.

Verónica Juan asegura que el problema del alojamiento para las plantillas en verano es “muy grave y en estos momentos desde la PIMEFF recomendamos que las empresas busquen vivienda y se responsabilicen de ello para fidelizar personal, además de dar tranquilidad a los arrendatarios que en principio no lo tengan tan claro”, la presidenta de los pequeños y medianos restauradores de Eivissa y Formentera asegura que esta es la manera de arrancar la temporada “porque puedes encontrar el perfil, pero luego si no encuentran vivienda se van”. Además, Juan pone también el foco en el fuerte incremento de los costes: “Con la subida del precio de los suministros, las materias primas y los salarios, no queda mas remedio que intentar encontrar alquiler para las plantillas que vienen de fuera y que se haga como un pago en especie para que estos costes no aumenten todavía mas. Los profesionales tienen unos estándares que se tienen que respetar. Los pisos turísticos han vaciado de la bolsa normal alojamiento, hay pisos que están cerrados todo el invierno e incluso la gente de aquí no encuentra, hay que poner el cascabel al gato, cada vez va a más, las denuncias que se producen no son suficientes, las consecuencias las estamos sufriendo todos, alguien va a tener que afrontar el tema y es una responsabilidad de los políticos que tienen que trabajar para solucionar esto. Si no se alquila turísticamente, hay más oferta y al no haberla todo se regula porque se ha incrementado la demanda a la vez que se ha reducido la oferta. Nos estamos quedando sin profesionales, un maître, un sommelier o una jefa de sala no quiere compartir, pero no hay nada por debajo de 800 euros. La gran parte de nuestro tejido no es del sector del lujo, al contrario de lo que se piensa. Como asociación pedimos soluciones que no son responsabilidad nuestra, sino de los políticos”.

En el Consell de Ibiza se han querido pronunciar sobre este problema, el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, ha corroborado en conversación con elDiario.es que “este año el problema será similar al año pasado”. “En el caso de los hoteles tienen la posibilidad de poner a disposición habitaciones por lo menos para parte de la plantilla, pero hay otros sectores que no van a tener esta posibilidad”, comenta. Costa pone de manifiesto que, en Eivissa, “como parece ser que está pasando ya en todas las Islas”, multitud de viviendas residenciales han pasado ilegalmente a la oferta turística “y muchos de los trabajadores cualificados deciden no venir por esta falta de alojamiento”. La máxima institución insular, a través del departamento de intrusismo, “ha multiplicado exponencialmente sus actuaciones, además desde hace unos meses hay 3 inspectores más, se están interponiendo multas, algunas hace poco de más cuantía, pero sería necesario precintar estas viviendas para que la medida sea lo suficientemente coercitiva para parar esto”. Sin embargo, intervenir en este sentido depende del Govern, por lo que el Consell de Eivissa ha solicitado al gobierno balear que la ponga en marcha.

Los hoteleros de la isla de Eivissa constatan por su parte que todas las empresas ya se están organizando para diseñar y contratar sus plantillas, aunque los fijos discontinuos todavía no se les ha avisado de la fecha de comienzo de la temporada. La falta de personal en el sector es general “tanto en sala, como en cocina, camareras de piso… se nota en todos los departamentos”. Para la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera todas las soluciones son aplicables, “se les busca sitio, se reducen servicios, se ceden habitaciones, se compran apartamentos, se alquilan”. “Cada uno hará lo que pueda”, añaden.

Por su parte, desde Ocio de Ibiza lo tienen claro y parece ser que las buenas condiciones económicas que, según José Luis Benítez, ofrecen a sus plantillas hace que los negocios puedan funcionar “sin problemas, incluso restando personal de hoteles y hostelería, porque no nos podemos permitir dar un mal servicio”. En este sentido, desde el ocio nocturno aclaran que incluso alguna de sus empresas “ha tenido que comprar algún edificio para alojar al personal y se buscan todo tipo de posibilidades para que las condiciones sean las mejores posibles”. También en este sector el precio del alojamiento se incluye en el salario.

El tema de personal es un gran problema también para los hoteleros de Formentera, tal y como asegura el presidente de la Asociación Hotelera de la pitiusa del sur. “En estos momentos hay muy poca oferta, al contrario de otros años, en los que había un gran movimiento de demanda de empleo, pero este año no se nota. Lo más grave es el tema de la vivienda para alojar al personal que viene de fuera”. Juanma Costa incide en que, si se la tienen que pagar los trabajadores, “está carísima, si es que se encuentra”, y si la tienen que proporcionar los hoteleros, es “muy difícil conseguir”. “Yo por ejemplo tengo alojamiento para un cupo de mis trabajadores, pero cuando agoto ese cupo tengo grandes problemas para conseguir llenar las plantillas”, comenta.