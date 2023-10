Trabajadores afectados por los ERE en el 'call center': “Estas empresas modernas se enriquecen como los señoritos de antaño”

Hasta cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en apenas año y medio y centenares de trabajadores despedidos. Son las cifras que cosecha a nivel estatal el grupo dedicado a la atención al cliente Webhelp, que vuelve a la carga con un nuevo proceso que prevé afectar a unos 220 empleados, 60 de ellos sólo en Mallorca, según el sindicato de los trabajadores.

Los nervios y el temor a la pérdida de ingresos se instala entre la plantilla, que, visiblemente indignada, ve cómo, en contra de lo que podría esperarse, la empresa goza de perfecta salud económica y cuenta con elevadas tasas de crecimiento, principalmente a partir de la pandemia de la COVID, que favoreció el teletrabajo, así como la facturación del sector del telemarketing y el call center. De hecho, Webhelp España cerró 2021 con una facturación de 235 millones de euros, un 15% más que el año anterior, según datos de la propia empresa.

“Es importante que la gente conozca la cara oculta de estas empresas que se venden como modernas y que explotan y se enriquecen como los señoritos de antaño”, asevera Enrique (nombre ficticio), quien trabaja como teleoperador para Webhelp desde su vivienda en Palma. En declaraciones a elDiario.es, lamenta la situación de profunda incertidumbre y ansiedad generalizada que atraviesan tanto sus compañeros como él: “Durante los últimos doce meses hemos tenido cuatro ERE. El último que nos han anunciado va a afectar a 60 familias sólo en Mallorca”, señala.

El empleado recrimina, asimismo, la ausencia de explicaciones por parte de la empresa, que, mientras tanto -como denuncian los trabajadores-, estaría trasladando los proyectos de sus clientes a otros países con legislaciones laborales más laxas como Grecia, Portugal o Perú. elDiario.es ha intentado recabar la versión de Webhelp acerca del conflicto laboral, pero la empresa se niega a hacer declaraciones al respecto. “No haremos comentarios”, se limitan a responder. Tampoco la patronal CEX, principal representante del sector, ha atendido a las peticiones de este medio al alegar que no puede opinar “sobre temas puntuales que atañen a empresas concretas”.

La presidenta de Webhelp, detractora de la reforma laboral

Fundada en 2020 y con sede en París, Webhelp es una empresa de subcontratación de procesos con el foco puesto en la atención al cliente. Cuenta con clientes como Vodafone, Valentino y La Redoute. En España está presidida por la mallorquina Helena Guardans, expresa detractora de la reforma laboral y de la jurisprudencia del Supremo que tumbó los contratos de obra y servicio en el sector del contact center con el objetivo de hacer frente al abuso de la temporalidad del que se han beneficiado numerosas empresas en los últimos años. Hasta el pronunciamiento del Alto Tribunal, y desde finales de los años noventa, la jurisprudencia había admitido que el contrato por obra o servicio determinado pudiera ajustar su duración a la de la propia contrata.

Guardans fundó en 1994 la empresa de call center Singular, que fue adquirida en el 2001 por la alemana Sellbytel. En 2018, ésta fue absorbida por Webhelp, liderada a nivel internacional por Olivier Duha, presidente y CEO de la compañía. El grupo cuenta con oficinas en Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona, València y Tenerife. Recientemente cerró su fusión con el proveedor de servicios y tecnologías Concentrix Corporation. El nombre de la mercantil saltó a la palestra el pasado mes de febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la condena por acoso a una trabajadora de Webhelp por parte de una jefa de manera directa y “de forma indolente” por parte de la empresa, “conocedora y consentidora de estas actitudes”.

Enrique recrimina no haber obtenido tampoco respuesta de los sindicatos, que “se limitan a transmitir los comunicados de la empresa” mientras se suceden las denuncias por parte de los trabajadores, quienes se han organizado para crear su propia entidad sindical, Fist, con base en Barcelona. Sus objetivos, entre otros, pasan por consolidar el teletrabajo como una forma normal y opcional de empleo, lograr la igualdad salarial y de condiciones para todos los trabajadores según grupo profesional y nivel retributivo, implementar políticas que reduzcan la carga de trabajo en aquellos proyectos donde se sobreexplota a los agentes e impedir que Webhelp utilice los ERE y los ERTE de forma sistémica.

“Los ERE están cayendo como si no hubiera un mañana”

“Este desinterés de los demás sindicatos provoca mucha desafección entre otros afectados”, lamenta Enrique, quien señala que desde la empresa tampoco se facilita información a los empleados. Otros compañeros, como él, recriminan las condiciones laborales en las que se ven envueltos dentro de esta empresa de contact center.

La fórmula del ERE no está siendo infrecuente en el sector del call center. De hecho, es algo “bastante común”, como manifiesta a elDiario.es el secretario general de Fist, Miguel Ángel Bachs. “Tras la sentencia del Supremo, las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana”.

El sindicalista explica que antes de que el TS sentara jurisprudencia en materia de subcontratación, el sector estaba construido mayoritariamente por las contrataciones temporales, dado que el artículo 17 del anterior convenio colectivo facilitaba las reducciones de plantilla y la extinción del contrato de obra o servicio en aquellos supuestos en que el empleado resultara innecesario ante la disminución del volumen de la obra o servicio contratado. El nuevo convenio, suscrito el pasado mes de junio, elimina toda referencia a este tipo de contratos.

Precisamente, hasta 200 trabajadores que atendían las llamadas de la Seguridad Social, subcontratadas a través de la empresa Konecta BTO, se movilizaban el pasado lunes después de que la mercantil anunciase su subrogación a la Seguridad Social, una medida que el organismo público ha rechazado y que dejaba a los afectados sin empleo, sin despido formal y sin paro. Sin embargo, cuatro días después de las protestas, la empresa, la mayor en España del sector del contact center, informaba a los sindicatos de que asumirá a los empleados, enviándolos de momento a un ERTE o a la inactividad en el caso de los fijos discontinuos.

Tras la sentencia del Supremo [que anula los contratos por obra y servicio y los abusos de la temporalidad], las empresas han cambiado su forma de proceder. Y los ERE en el sector del call center están cayendo como si no hubiera un mañana Miguel Ángel Bachs — Secretario general del sindicato Fist

Batalla por la mejora de salarios

El nuevo convenio, que establece que al menos el 80% de los contratos de trabajo suscritos por las empresas deben ser indefinidos ordinarios y un máximo del 20% del resto de modalidades (ETT, temporales directos y fijos discontinuos), fue rubricado tras la batalla de los trabajadores del sector por la mejora de sus salarios y el reconocimiento de la obligación de subrogación de las plantillas, algo que hasta entonces no sucedía y dejaba a los trabajadores 'colgados' ante el cambio de subcontratas tan habituales en estos servicios.

Por otro lado, el teletrabajo es otra de las batallas prioritarias de los representantes de la plantilla. El trabajo desde casa se impuso con la pandemia y los sindicatos advierten de que se ha mantenido pasada la emergencia sanitaria sin compensación alguna y sin otros derechos asociados a esta forma de organización del trabajo.

Bachs explica que, antes de la modificación de doctrina promulgada por el Supremo, las empresas podían “jugar rozando unos límites” para hacer “ERE continuados”. El sindicalista recuerda, de hecho, cómo una denuncia interpuesta por Fist en Inspección de Trabajo obligó a a regular mil contratos de trabajo que se encontraban en fraude de ley.

“A partir de ahí, lo que hizo la empresa fue empezar a hacer expedientes de regulación de empleo”, comenta en relación a Webhelp, cuya mayoría sindical “había estado en manos hasta ahora de UGT y CCOO y nunca había habido una oposición a los ERE más allá de acordarlos con la plantilla, traducidos en despidos voluntarios a 30 días en los que realmente es la empresa la que decide y la que tiene la última palabra para decir si te quiere echar o no te quiere echar”.

Webhelp “va bien”

Respecto a la situación económica de Webhelp, Bachs señala que “si uno analiza el retorno de la inversión de la empresa en los últimos cuatro años o cinco años, se dará cuenta de que la empresa va bien”, sobre todo a partir de la pandemia, cuando se potenció el teletrabajo.

“A nuestro sector esto le afectó positivamente”, indica, no sólo porque las empresas estuvieron exentas de pagar gastos de teletrabajo, sino porque los proyectos que venden vía online se multiplicaron, sobre todo los relativos a los servicios tecnológicos. De hecho, los contact center españoles agrupados en la patronal CEX -un 88% del total- facturaron en 2020 hasta 1.884 millones de euros, frente a los 1.693,27 millones obtenidos el año anterior.

Bachs señala que otro de los aspectos a tener en cuenta es “la deriva económica que lleva España, sobre todo con una inflación galopante”, lo que ha provocado que la mano de obra “se haya encarecido”. El sindicalista estima que aproximadamente el 80% de la inversión anual de Webhelp se destina a recursos humanos. Y va más allá: “En el contact center los trabajadores no son simples trabajadores, son productos. Una empresa vende la fuerza del trabajo que produce y ese producto es con el que comercia, pero en el contact center lo que tú produces es un servicio. Ya sabemos que con el capitalismo el objetivo ya no solo no perder, sino que el no conseguir un aumento de beneficios anual ya implica que una empresa tiene un síntoma de debilidad. Y eso es lo que Webhelp quiere evitar”.

Cabe recordar que, en febrero, la Justicia condenó por daños a Webhelp y a una de sus jefas por una “clara” situación de acoso laboral o mobbing a una trabajadora después de que ésta se convirtiera en madre. La sentencia daba cuenta de un acoso prolongado durante más de cuatro años por parte una de las directivas de la compañía a la empleada desde que tuvo su primer hijo. “Me he comido a un hijo, no me voy a comer a dos” y “eres una hija de puta, a mí no me vas a hacer quedar tú mal, ¿eres retrasada?”, refería a la afectada.

La magistrada de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apuntaba a la existencia de una “conducta de hostigamiento a la víctima, intencionada y reiterada” por parte de la jefa, pero también “de forma indolente por la empresa, conocedora y consentidora de estas actitudes”. La jueza impuso una indemnización de 80.000 euros a la víctima, además de la extinción de su contrato con indemnización de 55.000 euros.