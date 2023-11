Consejero en empresas de familiares lejanos del rey emérito y alto cargo de Vox: la incompatibilidad de Ricardo Galí

Nueva crisis en el Consell de Menorca, gobernado desde el pasado mes de junio por PP y Vox. El hasta este viernes director insular de Vivienda, Ricardo Galí Asmarats, de la formación ultraderechista, fue nombrado el pasado mes de octubre directivo de las empresas Alcalá Sur e Iniciativas Turísticas Costa Noroeste, incompatible con su labor como alto cargo de la institución supramunicipal, tal como informó el pasado lunes la radiotelevisión pública IB3 y ha confirmado elDiario.es.

Precisamente, el martes pasado la consellera de Vox de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Empleo en Menorca, Maite de Medrano, lamentaba a través de sus redes sociales el “bloqueo” del equipo de gobierno liderado por el 'popular' Adolfo Vilafranca para destituir a Galí por “pérdida total y absoluta de confianza”. El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, por su parte, atribuía este conflicto a una situación interna de Vox, señalando que Medrano ya le había planteado esta cuestión previamente, pero que había quedado en suspenso debido a compromisos inmediatos.

Consultadas por elDiario.es, fuentes de Vox en Menorca optan por no hacer declaraciones al respecto, mientras desde el Consell Insular no responden a elDiario.es, pero aseguran a IB3 no tener conocimiento de que Galí hubiese incurrido en incompatibilidad alguna. Finalmente, Galí ha sido cesado este viernes por el Consell y será sustituido por Jaume Fedelich Carretero, actual regidor de Comercio, Turismo, Transparencia e Innovación en el Ajuntament de Es Castell. No ha sido posible recabar tampoco la versión de Galí.

Consejero de dos empresas

Como se desprende del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), el 19 de octubre Galí fue designado consejero de Alcalá Sur, dedicada a la promoción inmobiliaria, para posteriormente, el día 24, ser cesado en su actividad al frente de esta sociedad. Esta sociedad cuenta entre sus consejeros con Rafael Atienza Medina, Marqués de Salvatierra, y con Gerarda de Orleans Borbón y Parodi Delfino, prima lejana del rey emérito Juan Carlos I. Varios de los hermanos de Gerarda también han ejercido importantes cargos en la empresa a lo largo de los últimos años.

Del mismo modo, el director insular fue el 19 de octubre nombrado consejero de Iniciativas Turísticas Costa Noroeste, cuyo objeto social es la promoción, adquisición, enajenación y arrendamiento de fincas rústicas y urbanas. En este caso, Galí dimitió el mismo día. Se trata de una mercantil en la que también ha tenido presencia la familia Orleans Borbón.

No son, sin embargo, las únicas empresas con las que han mantenido vínculos tanto Galí como los Orleans Borbón, dado que también han coincidido en Costa Ballena Club de Golf y Bodegas de los Infantes.

Una consejería quería que le cesaran

Cabe recordar que esta semana la consellera Maite de Medrano publicaba en redes sociales un correo electrónico dirigido al presidente del Consell en el que reiteraba la solicitud de destitución de Galí y exigía el nombramiento “inmediato” de Marta Oliver Fossé que, según De Medrano, “ya facilitó su currículum y está a disposición de la administración insular para ir agilizando al máximo su nombramiento”.

La consellera denunció el “bloqueo” a su “petición formal, que cumple todos los requisitos”, un hecho que “contraviene lo pactado con Vox” en relación a la elección de su director insular, “así como todas las costumbres y reglas habituales del Consell Insular de Menorca respecto a las destituciones y nombramientos de los directores insulares de los consellers del equipo de gobierno”, tal como puso de manifiesto.

“Los perjuicios que todo ello está produciendo sobrepasan ya con creces todo lo admisible entre buenos socios de gobierno, el buen hacer y la confianza que debe fomentarse y acrecentarse, en vez de dinamitarse, entre dos socios de gobierno a los que les queda casi cuatro años de trabajo juntos”, espetó De Medrano.

Los enfrentamientos y las divisiones son patentes en las filas menorquinas de Vox desde hace varias semanas. El pasado mes de octubre, Francisco José Cardona, diputado díscolo de Vox por Menorca en el Parlament balear, se dio de baja del partido y dimitió de todos sus cargos orgánicos a raíz de las fuertes desavenencias con la formación ultraderechista. El parlamentario menorquín había planteado la posibilidad de que Vox diera luz verde al techo de gasto del Govern balear del PP, paso previo y necesario para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Una postura que no gustó a la dirección de su partido, que hasta la semana pasada defendía el bloqueo de las cuentas autonómicas para presionar a los conservadores y que éstos implantasen el plan de la extrema derecha de desmantelar la escuela pública en catalán, como finalmente ha sucedido.

El PSOE pide al PP que rompa su pacto con Vox

Desde las filas del PSIB-PSOE, por su parte, reclaman al presidente del Consell de Menorca que rompa el pacto con Vox al considerar que el equipo de gobierno formado por PP y la extrema derecha ha sufrido dos crisis en los últimos cuatro meses.

“Es un pacto debilitado fruto de la imposición de Mallorca, por lo que solicitamos a Vilafranca que sea valiente y rompa este pacto que es nocivo para los ciudadanos, no tan sólo por la inestabilidad institucional, sino también por la radicalidad, cada vez mayor, de las políticas y exigencias de Vox”, asevera la portavoz del PSOE en la institución insular, Susana Mora.

Por su parte, el conseller de PSOE Eduardo Robsy critica la falta de acción de De Medrano al frente de su departamento, que ha resumido en “humo y espejos”. En concreto, el socialista ha indicado que desde que tomó posesión hace 122 días, sólo en 40 días aparecen actos en su agenda pública. “De hecho, julio, agosto y mitad de septiembre aparecen totalmente en blanco”, ha manifestado. Asimismo, ha cuestionado la idoneidad de la directora insular que propone la consellera de Vox que, según ha dicho, no tiene experiencia laboral ni formación especializada sobre las áreas que debe gestionar.

Se salta la ley para celebrar el cumpleaños de su hija

Cabe señalar que no es la única crisis a la que se enfrenta el equipo de gobierno PP-Vox en Menorca. La otra de ellas fue la celebración, a principios del pasado mes de septiembre, de la fiesta de cumpleaños de la hija de la exdirectora de Proyectos Sostenibles y Cooperación, Marta Febrer (PP), en el lazareto de Maó, saltándose la ley y con la presencia de unas 65 personas. La infraestructura es de titularidad pública y fue construida en 1793 como fortaleza sanitaria. Apenas unas horas después de trascender la noticia, Vilafranca cesó a Febrer.

“Estos comportamientos son intolerables. Como servidores públicos, debemos ser muy escrupulosos con la gestión que hacemos de los bienes que son de toda la ciudadanía. Por este motivo, he tomado la decisión en cuanto he tenido conocimiento directo del caso”, puso de manifiesto Vilafranca.

En concreto, el lazareto de Maó fue construido entre los años 1793 y 1807 y se inauguró en 1817. Estaba destinado al tratamiento de enfermedades infecciosas y al aislamiento de las personas sospechosas de sufrirlas. Fue considerado uno de los mejores de Europa. Dada su importancia y relevancia cultural y patrimonial para Menorca, cuenta con un plan director como instrumento de planificación estratégica para la restauración, conservación y gestión de este patrimonio histórico.