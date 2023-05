La Junta Electoral de Balears tumba la decisión de IB3 de permitir que Armengol abriera y cerrara el debate

La Junta Electoral de Balears ha anulado la decisión del director general de IB3, Andreu Manresa, de que la secretaria general del PSIB, presidenta del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol, abra y cierre el debate que está previsto que se celebre y emita este domingo en la televisión pública autonómica.

La decisión de Manresa había suscitado las críticas del resto de formaciones tras dirigirse por escrito a PSIB, PP, CS, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox, El PI, Més per Menorca y Gent per Formentera-PSIB para comunicarles cuál sería finalmente el desarrollo del debate televisado, con Armengol iniciando y dando por concluido el debate.

Tras conocer la anulación por parte de la Junta Electoral, las reacciones no se han hecho esperar: “Se hace justicia y se restablece el acuerdo fruto del consenso de todos los partidos políticos sin excepción y que intentó revertir el PSOE mediante un uso partidista de nuestra televisión pública cuando vio que el sorteo no le beneficiaba. ¡Seguimos!”, ha puesto de manifiesto Podemos Illes Balears en su perfil de Twitter.

Del mismo modo, Ciudadanos ha celebrado que el órgano electoral “nos haya dado la razón con respecto al debate de candidatos de mañana en IB3”, aseverando que “la televisión pública de Balears debería ser neutral y no un ente al servicio del Consolat de Mar”.

Mientras tanto, el portavoz de campaña del PP balear, Sebastià Sagreras, ha exigido al PSIB-PSOE volver al consenso alcanzado inicialmente para sortear los turnos de apertura y cierre del debate, incluido el socialista, que, sin embargo, 24 horas después se desdijo y forzó el incumplimiento de lo pactado. “La decisión de la Junta Electoral deja en evidencia la falta de imparcialidad del director general de IB3, las mentiras, otra vez, del portavoz del Govern, Iago Negueruela, y la manipulación que hace Francina Armengol del ente público en beneficio propio y de sus intereses personales y políticos. Una injerencia, la de Armengol sobre el ente público, que deja en muy mal lugar la imagen de la radiotelevisión pública y perjudica de manera muy grave a sus profesionales”, ha incidido.

El PSIB, por su parte, ha expresado su voluntad para participar y presentar sus propuestas en el debate electoral, a pesar de que considera, y así lo ha manifestado en las alegaciones ante la Junta Electoral, “que se debería hacer respetando las condiciones de representación democrática correspondientes a los últimos resultados electorales, como siempre se ha hecho hasta la fecha”.

Desde el partido más votado en las últimas elecciones han reiterado la importancia de los debates y, por este motivo, mantienen firmemente su voluntad de acudir al de la televisión pública este domingo y poder allá detallar el programa del que “será el próximo gobierno socialista en Balears”. “A pesar de que el acuerdo no vaya en coherencia con el sistema aplicado en las anteriores convocatorias electorales y por medios privados”, han insistido, “el PSIB-PSOE acudirá al debate, priorizando el derecho de la ciudadanía a que se celebre un debate entre las candidaturas que se presentan a las elecciones autonómicas”.

La Junta Electoral insta a IB3, de este modo, a que respete el acuerdo previamente establecido. Cabe recordar que en una reunión celebrada el pasado lunes se acordó por unanimidad de todos los grupos sortear tanto la ubicación de las formaciones en el plató, el orden de los bloques temáticos y el orden de intervención del minuto inicial y final, para garantizar la igualdad de condiciones en el debate.

El sorteo fue realizado en la reunión por los representantes del ente y recogido en un acuerdo trasladado posteriormente a los partidos. Sin embargo, al día siguiente se convocó de nuevo a las distintas formaciones para, según el PP, “informar del rechazo del PSIB al resultado del sorteo”.

En este sentido, el PP balear censuró que IB3 Televisió “se pliegue al juego sucio de la candidata del PSOE, Francina Armengol”, al negarse a cumplir el resultado del sorteo. MÉS per Mallorca, por su parte, criticó la “parcialidad” del ente y de Manresa tras el cambio de criterio, mientras que Vox habló de “caciquismo”. UP también criticó que IB3 “se pliegue al PSIB”.

La decisión de Manresa pasaba por que la primera intervención se hiciera de mayor a menor representación obtenida en las elecciones autonómicas de 2019 y la última intervención, de menor a mayor, siguiendo el mismo criterio. El máximo responsable de IB3 argumentó que la organización del debate entra dentro de la autonomía del ente y defiendió que la fórmula empleada es la que mejor se adapta a la ley de régimen electoral general.