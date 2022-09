Lucía Muñoz anuncia su candidatura a las primarias de Podemos para la alcaldía de Palma

Us anuncio que em presento candidata a les primàries de PODEMOS per a la Batlia de Palma.



Per reduir desigualtats, cuidar els barris, treballar en comú per una ciutat més verda, que l'habitatge sigui una prioritat.



💜 Compto amb el vostre suport.⁰https://t.co/DapFevbGEy