El Parlament balear celebra este miércoles la segunda jornada del debate de Presupuestos

El pleno del Parlament retoma este miércoles (09.00 horas) el debate de los Presupuestos Autonómicos con el debate y votación de las enmiendas parciales a las cuentas de Medio Ambiente y Territorio; Asuntos Sociales y Deportes; Salud y Consumo; Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática; y Agricultura, Pesca y Alimentación.

Está previsto que al mediodía se voten las enmiendas parciales presentadas a los presupuestos de los departamentos de Miquel Mir y Fina Santiago, mientras que al final de la jornada se votarán las enmiendas del resto de áreas.

La plenaria retoma el debate de los Presupuestos tras aprobar este martes en la primera jornada 16 enmiendas parciales, cuatro de la sección del articulado, una correspondiente a las cuentas de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad; siete a las de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; tres a las de Educación y Formación Profesional y una a las de Hacienda y Relaciones Exteriores.

A través de las enmiendas del PP, el Parlament da vía libre a aumentar la bonificación fiscal en donaciones de inmuebles para vivienda habitual. En concreto, la bonificación general para hijos y descendientes del donante será del 60 por ciento -previamente era de un 57 por ciento-, y del 95 por ciento para determinados colectivos -hijos menores de 36 años, con discapacidad o familias numerosas y monoparentales-.

El pleno rechazó, sin embargo, la enmienda de Unidas Podemos en la que se pedía el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) con los votos en contra de PSIB, PP y El PI y la abstención de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera.

Por la tarde, el pleno aprobó la incorporación a las cuentas de una enmienda de El PI para para destinar una partida a un plan de reconversión de zonas turísticas y la propuesta de Cs de destinar una partida presupuestaria para bonificar y subvencionar la cuota de autónomos de los jóvenes que inician su actividad profesional.

El pleno rechazó, sin embargo, senda enmiendas de PP y El PI para reclamar la eliminación de la Oficina Anticorrupción.