Podemos pide una reunión con la Comisión Europea para defender la 'excepción balear' en vivienda

Podemos ha solicitado una reunión con el comisario de Trabajo y Derechos Sociales de la Comisión Europea, Nicolas Schmit, y el responsable de infraestructuras y vivienda del Consejo de Europa, Andreas Carlson, para exponerle la llamada 'excepción balear', una reivindicación con la que demandan que se permita restringir en Balears la compra de vivienda a no residentes por razones de interés general.

Los franceses se lanzan a comprar casas en Menorca mientras crece la presión por ponerles límites: "La isla está de moda"

Más

Así lo han indicado la coordinadora de Podemos en Balears, Antònia Jover, y el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, en declaraciones a los medios frente al Parlament balear. El objetivo es buscar fórmulas para posibilitar esta excepción, que podrían pasar por elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE).

Con todo, Yllanes ha insistido en que el objetivo no es hacer una mera consulta -como la consulta que “no va a ninguna parte” de la eurodiputada del PP Rosa Estarás, ha criticado-, sino reunirse “directamente” con los responsables para “hacer entender” la necesidad de esta medida.

El vicepresidente ha defendido que el caso balear “no tiene nada que ver con Flandes o los Alpes austríacos”. Entre otros datos, ha destacado que “cualquier joven de esta Comunidad Autónoma necesita 16 años de empleo dedicado exclusivamente a la adquisición de una vivienda para poder comprársela, con todos los obstáculos que ellos significa”.

En cualquier caso, Podemos defiende que debería ser “el TJUE el que diga por qué no hay razones de interés general” para adoptar esta medida, y no conformarse con una afirmación genérica de que no es posible limitar derechos para proteger el acceso a la vivienda en Balears.

Paralelamente, Yllanes considera que el derecho a una vivienda digna ha de incorporarse al catálogo de derechos fundamentales y libertades públicas en la Constitución, dentro del título primero, de manera que se pueda defender ante los tribunales.

Por su parte, Jover ha sostenido que “la gente está cansada de ver cómo el bipartidismo se ha puesto de acuerdo durante décadas para blindar el negocio inmobiliario de bancos, fondos buitre y otros actores que ven las islas como un lugar donde hacer negocio a costa de los derechos de la gente que vive aquí”.

Yllanes ha avanzado que, aunque la petición parte de Podemos, él mismo informará a los socios de esta actuación en el próximo Consell de Govern. “Si el Govern está dispuesto a acudir o a reforzar esta petición ante los comisarios europeos estaremos encantados”, ha expresado.