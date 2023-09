El PP asegura que “las competencias de cada área no se han tocado” tras el acuerdo entre PP y Vox en Palma

El alcalde de Palma y presidente del PP municipal, Jaime Martínez, ha asegurado que “las competencias de cada área no se han tocado” tras el acuerdo programático de 95 puntos firmado este jueves con Vox, a quien ha agradecido su “responsabilidad y buena voluntad”.

Así se ha expresado el edil en declaraciones a los medios tras el anuncio del pacto con Vox, un grupo municipal que, según ha enfatizado Martínez, “no entra en el equipo de gobierno”.

“En el equipo de gobierno no se entra. El equipo de cargos y toda la estructura ya conformada queda absolutamente igual, tanto de gerencias, de empresas públicas, de directores o de coordinadores de las diferentes áreas”, ha insistido el alcalde.

Así, ha añadido que “lo único que se hace es que en las empresas públicas, la representatividad de lo que es el plenario quedará reflejada con ellas, pero Vox ya forma en estos momentos parte de todas estas empresas públicas como el resto de grupos; no entran en la gestión municipal de ningún área”.

En esta línea, preguntado por las posibles concesiones de su partido para alcanzar este pacto, el 'popular' ha indicado que “la principal es extender la mano para pensar en la ciudad y en los ciudadanos”, encontrándose con “otro partido que piensa en el futuro de Palma”.

Durante sus declaraciones, Martínez también se ha referido a la actitud del anterior equipo de equipo de gobierno. “Estos dos meses se ha visto la voluntad del anterior equipo de gobierno, no solo de no trabajar y no pensar en el interés general, porque incluso en el pleno de julio votaron en contra de pagar facturas que eran de su gestión anterior”, ha lamentado el presidente del PP de Palma.

Al respecto, ha recordado que estas facturas en remanentes del Ayuntamiento del año pasado se pudieron aprobar y, por tanto, se podrán pagar, “gracias a PP y Vox”.

“Vimos en el pleno que con Vox pudimos llegar a acuerdos concretos y generales, para que el plenario fuera normalizado”, ha continuado Martínez, quien ha dicho que, desde entonces, han trabajado hasta ahora “para que ese acuerdo que ya se escenificó pueda ser más amplio y tener un horizonte 2023-2027”.

Así, ha considerado que la ciudad de Palma y sus ciudadanos “se merecen un gobierno estable, un equipo que gobierne en solitario pero estable, y al que dejen trabajar para revertir una situación muy complicada de dejadez de la ciudad, de inactividad absoluta y de no pensar en el interés general”.

Sobre el acuerdo, ha manifestado que es “amplio”, de 95 puntos, muchos de los cuales “ya han empezado”, que reflejan el programa de gobierno del PP.

“PP y Vox son dos partidos diferentes y que tienen diferencias, pero tenemos que trabajar para ver de qué manera todas las cosas que unen el mismo objetivo del interés general de la ciudad pueda estar escrito en este pacto”, ha concluido el alcalde.

Preguntado por los medios por si este acuerdo garantiza los votos a favor de Vox, Martínez ha respondido que “todos los pactos se tienen que cumplir” y este cuenta con una comisión de seguimiento en la que participan PP y Vox. Por tanto, “lo normal es que las políticas no tengan ningún problema y den esta estabilidad”.

Presupuestos “ligados” al acuerdo

En cuanto a los presupuestos municipales, el alcalde ha señalado que “ahora tienen un horizonte a corto plazo” y que tienen que estar aprobados “cuando antes, a finales de año”.

En esta línea, ha afirmado que “ya hay temas sobre la mesa” y que los presupuestos “estarán consensuados e irán ligados a estos 95 puntos firmados”.

“El 17 de junio hubo una toma de posesión y cumplí con mi palabra. Si yo podía, formaría un gobierno en solitario, y así fue”, ha rememorado Martínez.

Según ha continuado, después se ha encontrado “con unos partidos que lo único que han hecho es pensar de qué manera podían atacar al ciudadano, porque no pagar sus facturas y no aprobarlas es atacar a su propia gestión”. Frente a esto, ha añadido, se encontraron con Vox. “Nos pudimos entender en julio en muchos puntos” hasta llegar a “este acuerdo más amplio”.

Por último, Martínez se ha referido a lo plasmado en su programa en cuanto a la convivencia de carriles bici y vías peatonales, que deben estar “segregados”, a la vez que ha insistido, sobre Sa Feixina, que ya hay un acuerdo judicial “que es de obligada ejecución”.