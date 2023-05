El PP intenta librarse de la foto con Vox y presiona al PSOE para facilitar su investidura en Balears

El PP ha comenzado a apelar al PSOE en Balears para investir a su candidata, Marga Prohens, la ganadora de las elecciones de este domingo, y evitar así una excesiva dependencia de Vox, incluso una entrada del partido de ultraderecha en el Govern. El senador del PP y miembro del equipo de campaña del PP nacional, José Vicente Marí Bosó, ha lanzado este martes un órdago a los socialistas.

“¿Ve viable que Prohens sea elegida presidenta sin que Vox forme parte de este Govern?”, le ha preguntado una periodista en IB3 Ràdio. “Tenemos que preguntárselo a los otros partidos, al PSOE... Si quiere comenzar a hablar de políticas, de poder negociar leyes, con sentido común y responsabilidad”, ha respondido Marí Bosó.

Hasta ahora, el PP se ha mostrado reacio a compartir el Ejecutivo con Vox, de cuyos 8 diputados depende la investidura de Prohens. Los populares consiguieron 26 escaños en el Parlament -si sumamos los escaños del PP y Sa Unió- y la mayoría absoluta se sitúa en los 30. Vox, liderado por Jorge Campos en las Islas, experimentó un fuerte aumento este domingo y consiguió situarse como tercera fuerza parlamentaria.

Desde el PP entienden que los resultados del domingo son aplastantes -no sólo ganaron en el Parlament, sino también en los consells insulars y los principales municipios, como la capital, Palma- y que tienen la suficiente fuerza negociadora para optar a un Ejecutivo autonómico en solitario.

Vox y PP tendrán que negociar la investidura de Prohens en medio de la campaña de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez este lunes. Los populares tienen pensado gobernar en minoría en el Govern, tirar de pactos puntuales con los diferentes partidos -no sólo con Vox- y tan sólo se plantean la abstención de Vox en la investidura de Prohens, según informa Diario de Mallorca.

Durante la campaña electoral, Vox lanzó el mensaje de que quería hacerse con la Conselleria de Educación en el caso de que tuviera que dar apoyo a Prohens. “La consejería de Educación en un gobierno de VOX debe estar en nuestras manos. No podemos seguir con un sistema educativo basado en un sectarismo pancatalanista igual que en Catalunya”, comentó en una entrevista con Fibwi4 Televisión.

Por su parte, Lluis Apesteguia, candidato de Més per Mallorca, que durante las dos últimas legislaturas ha formado parte del Gobierno de la socialista Francina Armengol, comentó este lunes que su formación, en la medida de sus posibilidades, “no permitirá que los neofalangistas accedan a las instituciones de gobierno”.

Apesteguia lamentó que el PP “siempre que ha podido ha pactado con Vox y nunca ha apostado por un gran pacto democrática”. Preguntado sobre una abstención de MÉS para que el PP no dependa de Vox para formar un Ejecutivo, Apesteguia ha comentado que no bastaría. También ha apuntado que, de momento, el PP no ha respondido a la oferta de Vox, que el domingo “tendió la mano”.