Marga Prohens, el azote de Montero en el Congreso que gobernará Balears con la ultraderecha

Durante los últimos años, su mantra ha sido el de defender un “proyecto renovado de libertad y gestión” en aras a afrontar las cuatro crisis -económica, turística, sanitaria y social- que, en su opinión, se han conjugado en Balears durante la legislatura que está a punto de finalizar. Y ahora está a nada de convertirse, a falta de un proceso de negociación con Vox, en la sucesora de la socialista Francina Armengol al frente del gobierno autonómico. Marga Prohens (Campos, 1982), líder del PP en las Islas, asegura que “gobernará para todo el mundo” y que lo hará tras haber superado la campaña electoral “más dura” vivida por su partido en la última década.

La carrera política de Prohens no ha pasado desapercibida. Diputada en el Congreso entre 2019 y el pasado 8 de mayo, han sido recurrentes sus embates contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. “¿Lo dice como ministra, como pareja del vice o como mujer de Podemos sumisa al macho alfa?”, profirió una vez en su cuenta de Twitter tras hacerse eco de unas declaraciones de Montero sobre su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Fue tan sólo una de sus numerosas alusiones a la ministra, a la que se ha enfrentado otras tantas veces en la Cámara Baja con duras invectivas sobre su gestión al frente del departamento de Igualdad.

Licenciada en traducción e interpretación per la Universitat Pompeu Fabra, especializada en traducción jurídica y económica y traductora jurada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Prohens trabajó, antes de dar el salto a la política, para el Club Nàutic Sa Ràpita, para Intermón Oxfam en Barcelona y como mediadora lingüística en el Ajuntament de Palma.

Llegó a presidir Nuevas Generaciones del PP en su localidad natal, desde donde fue progresivamente medrando hasta llegar, en 2011, a los sillones del Parlament como número 12 en la lista encabezada por el hoy eurodiputado José Ramón Bauzá, artífice de la última mayoría absoluta cosechada por los populares en Balears -tampoco ningún partido ha logrado, desde ese año, la mayoría suficiente para gobernar en solitario- y cuya estrepitosa derrota cuatro años después dio paso al segundo pacto de progreso en Balears. A partir de entonces, Prohens se convertiría en una dura atacante en las sesiones de control al Ejecutivo presidido por Armengol, a la que ha llegado a referirse como “una marioneta en manos de Podemos”.

Las pugnas con Irene Montero y Pilar Llop

Tras cuatro años en la oposición, la líder del PP dio el salto a la política nacional como aspirante balear del partido al Congreso de los Diputados. Fue en la Cámara Baja donde, como portavoz adjunta de la formación, puso en marcha toda su artillería, con la mirada puesta, especialmente, en las políticas desplegadas por el Ministerio dirigido por Montero. Una de sus municiones para arremeter contra la ministra, la de la explotación sexual de menores en Balears, un asunto que, como denunciaron varios expertos en declaraciones a elDiario.es, “algunos se empeñan en convertir en una guerra política” a pesar de tratarse de una lacra que afecta “a prácticamente todas las comunidades autónomas”.

La cabeza de lista de los populares llegó también a recriminar a Montero que, pese a la evolución de los contagios durante los primeros compases de la pandemia de la COVID, jugase “a la ruleta rusa con miles de mujeres” con motivo de la manifestación del 8-M de 2020. “Viva la igualdad, vivan los gobiernos que no mienten y vivan las mujeres que se preocupan de otras aunque les vaya la foto en ello”, profirió con ironía. La ministra, por su parte, le pidió que, con sus embestidas, “no criminalizase” la celebración del día internacional de la mujer.

“Es un insulto para las víctimas que siga aquí”

En otro de los embates más duros llevados a cabo en la Cámara Baja, la también portavoz del PP en materia de Igualdad en el Congreso se dirigía el pasado 23 de noviembre a Montero para censurarle que “no debería estar en la bancada azul” tras la rebaja de penas a violadores con la Ley de 'solo sí es sí'. “En la misma semana del 25-N [día internacional contra la violencia de género] es un insulto para las víctimas que siga aquí”, profirió, mientras la ministra defendía su trabajo y, entre otras cuestiones, ponía en valor “inversión histórica” que suponen los 573 millones que el Gobierno prevé destinar a Igualdad a lo largo de 2023.

“Estos presupuestos, señorías, ponen encima de la mesa la fuerza de los hechos frente a la debilidad de sus mentiras, de su promoción del terror sexual para crear inseguridad a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencias machistas”, recalcaba Montero. Lejos de acallar las críticas de Prohens, ésta le respondía: “Alarma social es que usted siga legislando”, desatando con ello las risas de sus compañeros de bancada.

A tenor de la misma Ley, otro de los enfrentamientos protagonizados por Prohens lo mantuvo con la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuando aquélla le reprochó las consecuencias “indeseadas” que ha supuesto la norma y le inquirió acerca de cómo el Gobierno dio luz verde a este texto “sabiendo que beneficiaría a agresores sexuales”. La diputada popular le recriminó, asimismo, que “callara” mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaba del texto como de un “hito” del feminismo, cuando la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, “se rio de las víctimas”, cuando la ministra de Igualdad, Irene Montero, “insultó a sus compañeros llamándoles fachas con toga” o cuando el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, dijo que “había que darles un toque a los jueces”.

“Esta es su ley, como también lo es de Sánchez, Díaz, Marlaska, Page, Vara o Armengol. Es la Ley del PSOE”, acentuó Prohens durante su discurso. Ante estas palabras, la ministra salió al paso preguntándole “dónde estaba el Partido Popular cada vez que este Gobierno ha aprobado alguna ley en favor de las mujeres”.

“Hay ministros que no trabajan los lunes, pero, ¿y usted?”

El 24 de febrero de 2021, Prohens iniciaba en estos términos su invectiva de ese día contra Montero y arrancaba los aplausos de las filas populares: “Señora ministra, hoy quiero empezar con una pregunta que se hacen muchos españoles. Ministra, ¿usted qué hace? No, de verdad, ¿qué ha hecho los últimos doce meses? Ya sabemos que hay ministros que no trabajan los lunes, pero, ¿y usted? Su desempeño en el Gobierno es invisible, inexistente, contraproducente o todo a la vez”. “Las críticas a su actuación no son críticas al feminismo, de hecho, cómo han cambiado las cosas: trescientos sesenta y cinco días después, las críticas le vienen a usted del feminismo. Usted, que se creía la encarnación del movimiento feminista universal”, decía.

En Twitter, fue en otra ocasión Montero quien ponía de manifiesto que, para Prohens y el PP, “que las kellys no se mueran de dolor en el trabajo es 'la mayor tontería en política'”: “No se ha molestado en hablar con una sola camarera de pisos. No se ha molestado en saber todas las consecuencias médicas de mover y levantar decenas de camas al día. La mayor tontería en política es no tener ni un mínimo de empatía”, incidió después de que Balears impulsara, a través de la Ley de Turismo, la obligatoriedad de instalar camas elevables en los hoteles con el objetivo de facilitar las condiciones laborales de las camareras de piso. Una medida que Prohens consideró, en una entrevista concedida a Canal 4, “la mayor tontería en política turística de los últimos años”.

Para Marga Prohens y el PP, que las kellys no se mueran de dolor en el trabajo es "la mayor tontería en política" 👇 pic.twitter.com/sC4sV60g6c — Irene Montero (@IreneMontero) 17 de mayo de 2023

Más allá de su labor en el Congreso, en 2021 Prohens asumió la presidencia del PP balear tras la salida de Biel Company, quien hacía dos años había protagonizado una de las mayores debacles electorales de la formación, que obtuvo tan sólo 16 diputados en el Parlament balear, permitiendo que, por primera vez, una coalición de gobierno progresista, de nuevo con Armengol al frente, revalidase su acción de gobierno y enlazara dos legislaturas consecutivas.

Desde su designación como cabeza de lista a las elecciones autonómicas de este domingo, Prohens se ha centrado en defender a cal y canto un proyecto “liberal y reformista, de mayorías, de alternativa y de gestión” con el objetivo de devolver la confianza a los ciudadanos. “Si en España tenemos la desgracia de tener al frente del Gobierno a Pedro Sánchez, en Balears tenemos a su alumna más aventajada del sanchismo”, ha llegado a manifestar en alusión a Armengol.

Almuerzo con Rodríguez

Durante las últimas semanas, Prohens se ha situado en el foco de la polémica a raíz de su participación en un almuerzo junto a José María Rodríguez, histórico dirigente del partido condenado a tres años y medio de cárcel por el conocido como caso Over Marketing. Al ser preguntada sobre la filtración de una fotografía del encuentro, la candidata respondió en declaraciones a Canal 4: “Sabrá la persona que lo ha hecho por qué lo ha hecho. En un momento donde se hablan de candidaturas y unos están más pendientes del personalismo que del proyecto, han querido hacer esto”.

“Aquellos que pretendan utilizar esto políticamente se lo deberían pensar dos veces, porque he sido muy transparente y muy clara en todas las cosas que se me han preguntado siempre a lo largo de mi vida política”, respondió Prohens. “He demostrado ser muy firme contra la corrupción (...). Siempre digo que la corrupción en el PP a quien más daño ha hecho es a los afiliados de base del PP. Cuando ocurrieron estos hechos yo no estaba en política”, subrayó en referencia al caso que terminó con Rodríguez en prisión.

Ni la difusión de su comida con Rodríguez ni otras tantas acusaciones recibidas durante los últimos días han pasado factura a la líder popular, erigida, con toda seguridad, en la próxima presidenta de Balears. “Hemos aguantado mentiras y manipulaciones, pero hemos seguido nuestro camino sin mirar a nadie. No ha sido improvisado. Hemos ofrecido propuestas y soluciones en positivo. Los ciudadanos han hablado y el PP es la fuerza más votada”, proclamó anoche una Prohens exultante tras conocer los resultados de los últimos comicios.