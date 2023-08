El PP designa como asesor del Govern balear a un periodista acusado de machismo y ligado al partido

"Maligna e ingenua", "Niña vieja"

El senyorisme™ dibuixant-nos, like always, com a putes o santes, infantilitzant-nos i atacant-nos pel nostre físic o la nostra manera de vestir



Amb tu sempre, @NaAliceWeber 💜

Ladran, luego cabalgamos pic.twitter.com/bOSjQ3iS0O