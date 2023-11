El PP rescata el plus de 18.000 euros que suprimió la izquierda para altos cargos desplazados desde la península a Balears

El Govern del PP en Balears recuperará el plus de residencia para quienes se desplacen desde la península para ocupar un alto cargo en el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens, tal como ha informado el diario Última Hora y ha confirmado elDiario.es. Se trata de una partida que los conservadores implantaron años atrás con un coste de 22.000 euros anuales -ahora será de 18.000- y que suprimió en 2020 el anterior equipo de gobierno, presidido por la socialista Francina Armengol. La expresidenta sí decidió mantener este complemento para los diputados que se trasladasen a Mallorca desde el resto de las islas del archipiélago.

La partida se encuentra contemplada en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024, que prevén, además, un incremento del 5% del sueldo de los miembros del Govern. La subida podría ser incluso mayor, del 7,5%, si el Estado autoriza un aumento previsto del 2,5% para los funcionarios. Se trata de unas medidas que contrastan con el compromiso adoptado por el actual Govern al inicio de legislatura, cuando anunció la supresión de varias Consellerias con miras a “reducir la superestructura del gobierno anterior y racionalizar la Administración”.

En rueda de prensa, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, defendió la semana pasada la subida salarial argumentando que los sueldos de todos los altos del Ejecutivo se encuentran, de media, unos 15.000 euros brutos anuales por debajo del resto de Comunidades Autónomas. Asimismo, alegó que “convenía” subir los sueldos de los altos cargos dado que “les ha costado bastante” encontrar a personas dispuestas a asumir la responsabilidad que implica la asunción de los mismos.

Respecto al complemento de 18.000 euros, éste se traducirá en el abono de 6.000 euros fijos para suministros básicos como los suministros a la vivienda, la manutención en caso de utilizar servicios de hostelería y los propios del alojamiento, así como de 12.000 euros variables en concepto de gastos justificados por el coste del arrendamiento u otras figuras análogas inherentes a la necesidad de alojamiento en Balears.

Durante la pasada legislatura, el Govern de izquierdas integrado por PSIB, Podem y Més per Mallorca suprimió el plus de residencia que años atrás había implantado el PP, hasta entonces fijado en 22.000 euros, para los altos cargos que se desplazaran a Balears. No obstante, decidió mantener esta partida para quienes se trasladaran a Mallorca desde Menorca, Eivissa y Formentera. En 2021, el Ejecutivo aprobó reducir este complemento en 4.000 euros.

La recuperación del plus para los altos cargos de la península que fijen su residencia en el archipiélago es una de las medidas incorporadas a las cuentas autonómicas de 2024, que se encuentran bajo tramitación en el Parlament balear después de que, la semana pasada, Vox levantase su 'veto' a la aprobación del techo de gasto no financiero de las islas, paso previo -y necesario- a la aprobación del próximo año. Un respaldo que los ultraderechistas brindaron a sus socios de investidura después de que estos, a su vez, se plegaran a las pretensiones de los de Santiago Abascal de desmantelar la educación pública en catalán en el archipiélago balear.

La aprobación del techo de gasto, cifrado en 6.365,5 millones de euros, desencalló así la crisis abierta entre ambos partidos desde el pasado 17 de octubre, cuando, en uno de los plenos más tensos de los últimos años, los diputados de extrema derecha con representación en el Parlament balear retirasen su apoyo a las cuentas del Ejecutivo del PP. Una 'vendetta' inesperada con la que Vox castigó a los populares, que apenas unas horas antes, en la misma sesión, 'boicoteaban' una Proposición No de Ley (PNL) con la que sus socios pretendían -y finalmente han conseguido- eliminar el catalán como lengua vehicular en la escuela en lo que la derecha califica de 'libre elección de lengua'.