El PP implanta la caza en Palma tras colocar a un cazador como responsable de bienestar animal

El Partido Popular está desmantelando, con el apoyo de Vox –o viceversa, dado que algunas de las propuestas de la extrema derecha están respaldadas por los conservadores–, las políticas que la izquierda había implementado en las principales instituciones de Balears durante los últimos años. Con la excepción del Ajuntament de Maó, los principales gobiernos del archipiélago están en manos del PP, que ha firmado acuerdos de gobernabilidad con los ultraderechistas para los próximos cuatro años.

Uno de los últimos cambios propuestos por Vox –que ha contado con el apoyo de Jaime Martínez (PP), alcalde de Palma– permite que la capital balear pueda, desde este jueves, llevar a cabo actividades de caza en terrenos libres los días autorizados –jueves y sábado–, algo que no estaba permitido hasta ahora, después de las restricciones que introdujo el anterior gobierno de coalición progresista. El alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, se acogió este martes al Plan Marco de Ordenación Cinegética del Consell de Mallorca, una adhesión preceptiva con base en la resolución del departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local de la institución insular. Este documento fija los periodos hábiles de caza y las vedas especiales.

Fulgencio Coll, portavoz de Vox en Palma –los ultraderechistas están inmersos en una guerra con el PP debido a la política lingüística que quieren introducir en la educación pública y que implica acabar con el catalán como lengua vehicular–, se mostró satisfecho en el pleno del 26 de octubre, en el que se aprobó esta medida a favor de los cazadores. “Señora Truyol [la concejala de Més per Palma, en la oposición], lo único que hacemos es volver a lo que se hacía hasta el año 2016 en que llegaron ustedes y, de forma arbitraria, tomaron una decisión”, afirmó Coll, que calificó de “respetable”, pero que dado que “han cambiado las tornas” y Vox tiene influencia en el gobierno municipal, los ultraconservadores abanderaron retroceder siete años atrás.

El portavoz ultraderechista se preguntaba en sesión plenaria por qué no se podía cazar como se hacía hasta 2016, cuando el tripartito del PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos, modificó la norma.

Vox defiende que recuperan “derechos” para los cazadores

Para el portavoz municipal de Vox, la medida supone “devolver derechos” a personas que tienen reconocida “su profesionalidad y su licencia”, que se ajustan a las condiciones de la normativa y que producen un “equilibrio” beneficiando a quienes “tienen un terreno y cultivan”. “Volvemos a una actividad que se hacía y que ustedes, en 2016, cambiaron porque tenían mayoría”, argumentó Coll. “Los cazadores son deportistas”, afirmó el portavoz de Vox, a quienes “les gustará el arma de fuego o no”, pero cuya actividad no solamente “es legal”, sino que está promocionada. “Aquí tenemos cazadores y tiradores de nivel mundial”, indicó Coll. El PP, por su parte, defendió que “hay un reglamento que regula esta práctica en los espacios libres” y que se aplicará “como toca”.

Neus Truyol, portavoz de la formación ecosoberanista Més per Palma, lamentó este miércoles la extensión de la caza “en terrenos donde antes no se podía”. Terrenos mayoritariamente privados, indicó, en los cuales los propietarios “no podrán controlar quién caza allá”. “Si hay desperfectos en la propiedad o se cazan especies no permitidas, no se podrá saber quién ha sido”, dijo Truyol en su cuenta de X (antes, Twitter). El grupo municipal del PSOE criticó lo que considera “falta de análisis y explicación” por parte del PP. “Hay que hacer un análisis concreto del territorio porque son cuestiones relacionadas con la seguridad”, opinaron los socialistas.

La oposición –PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos– votó en contra de la propuesta de Vox, considerando que se trata de una “irresponsabilidad”, ya que en las zonas libres del municipio “no hay forma de perseguir si hay infractores”.

Un aficionado a la caza es director de Bienestar Animal

Sebastià Pujol Inarejos (PP), director de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal de Palma, es aficionado a esta práctica, según informó elDiario.es y aparece en diferentes publicaciones de sus redes sociales en las que posa con rifles de caza. Pujol Inarejos tiene el título de técnico en conducción de actividades físico deportivas en el medio natural (2001–2002); es diplomado en Criminología por la Universidad de Oviedo (2013) y posee un máster en psicología policial por la UNED (2017), según figura en la web municipal.

Pujol ha desarrollado su carrera profesional como socorrista y buceador (2002–2005); agente de policía turística en el Ajuntament de Marratxí (2005–2007); agente de policía local del mismo ayuntamiento (2008–2018); agente de policía local del Ajuntament de Calvià (2018–2020) y de Marratxí (2020–2023), hasta su desembarco a la política municipal. Pujol ha desempeñado estos cargos como funcionario de carrera o interino.

“Es una afición que él tiene, con las licencias correspondientes en regla”, afirmaron fuentes del Ajuntament de Palma a elDiario.es. “Además, es una persona que tiene muchísima formación reglada, impartida por el Govern, tanto sobre bienestar animal como sobre conservación de especies protegidas”, detallaron las mismas fuentes. Pujol también es buceador profesional y tiene estudios relacionados con el crecimiento y la protección de la posidonia oceánica. “Esa actividad [de la caza] no tiene por qué ser incompatible con la preservación, precisamente, del medio natural”, argumentaron desde el PP de Palma. “Es una persona profundamente respetuosa con el medio ambiente y la conservación de las especies protegidas”, sentencian.