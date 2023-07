El PP sitúa como director de Medio Ambiente y Bienestar Animal de Palma a un aficionado a la caza

Las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo supusieron un cambio importante en la configuración de multitud de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, que pasaron de ejecutivos de coalición progresistas a estar controlados por el PP, ya sea con la ultraderecha ocupando áreas de gobierno o en minoría –mediante acuerdos programáticos con Vox–. Tras normalizar los pactos con la extrema derecha, los conservadores han adoptado buena parte de las medidas y del discurso del partido de Santiago Abascal. Un ejemplo de ello es la recuperación de ciertas prácticas o valores culturales anclados en la derecha más tradicional, como la caza.

En el Ajuntament de Palma, Jaime Martínez ha recuperado, después de ocho años, la alcaldía para el PP, y lo ha hecho después de rechazar la inclusión de Vox en el gobierno municipal. Pero, aunque no esté la ultraderecha, el PP ha decidido colocar a un aficionado a la caza como máximo responsable del bienestar animal en el municipio. Sebastià Pujol Inarejos, nuevo director de Medio Ambiente, Espacios Naturales y Bienestar Animal de Palma, es al parecer aficionado a esta práctica, según diferentes publicaciones de sus redes sociales en las que aparece con rifles de caza.

“Es una afición que él tiene, con las licencias correspondientes en regla”, explican fuentes del Ajuntament de Palma a elDiario.es. “Además, es una persona que tiene muchísima formación reglada, impartidos por el Govern, tanto sobre bienestar animal como sobre conservación de especies protegidas”, detallan las mismas fuentes. Pujol también es buceador profesional y tiene estudios relacionados con el crecimiento y la protección de la posidonia oceánica. “Esa actividad [de la caza] no tiene por qué ser incompatible con la preservación, precisamente, del medio natural”, argumentan desde el PP de Palma. “Es una persona profundamente respetuosa con el medio ambiente y la conservación de las especies protegidas”, añaden. “Yo no puedo comparar [a Pujol] con otros concejales o consejeros de otras comunidades autónomas, o de otros partidos porque cada caso es diferente y no vamos a entrar ahí”, concluyen.

Pujol es diplomado superior en Criminología por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; graduado en Criminología por la Universidad de Oviedo y máster en psicología policial por la UNED. También es funcionario público por el Ajuntament de Marratxí (Mallorca), según figura en su perfil de LinkedIn.

Fomento de la caza en Balears

En Balears, la recuperación del PP, junto al auge de Vox, ha traído consigo la vuelta de determinados valores ligados al universo ideológico de la derecha más conservadora, como los toros o la caza. PP y Vox llegaron a un acuerdo la semana pasada para que la líder del PP en la comunidad, Marga Prohens, se erija como nueva presidenta del Govern en solitario. Sin embargo, los populares bailarán al ritmo de la extrema derecha, según se desprende del pacto que ambas formaciones firmaron y cuyo documento incluye 110 medidas programáticas.

En el apartado ‘Mundo rural, agua, litoral y patrimonio’, en el punto 42, se incluye que se defenderá “la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad” y que para ello se facilitará a los cazadores “el control de plagas, garantizando los mismos derechos y obligaciones que los del resto de comunidades autónomas”. Asimismo, esta medida indica que Balears se adherirá a la licencia interautonómica de caza “hasta que no se consiga una licencia única nacional de caza y pesca”. Esta es una propuesta de Vox, la de la licencia única nacional de caza y pesca -a la que se suma ahora el PP balear-, para terminar con las “desigualdades entre comunidades autónomas”.

En un punto anterior, el 41, PP y Vox pretenden modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, para que los menores puedan volver a acceder a los eventos taurinos. Actualmente, el artículo 12 de dicha ley establece que “se prohíbe a las personas menores de 18 años asistir a las plazas de toros cuando se celebren espectáculos taurinos”.

La norma actual, además, especifica que tanto dentro como fuera de las plazas de toros, de forma visible, hay que instalar un cartel que “advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores o espectadoras”. Cabe destacar que Palma acogió el pasado mes de agosto su primera corrida de toros tras la pandemia, después de que un recurso del PP ante el Tribunal Constitucional permitiera tumbar parcialmente la ley autonómica que prácticamente prohibía la muerte del animal en la plaza.

Gestión Forestal para Vox en Extremadura

En Extremadura, el PP ha terminado cediendo para que Vox entre en el gobierno regional, pese a que María Guardiola, líder de los populares extremeños, dijo que se comprometía a que la ultraderecha no iba a entrar en el Ejecutivo. Incluso aseguró que si recibía presiones de la dirección nacional del partido para gobernar con Vox renunciaría a ser presidenta. “Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes deshumanizan a los inmigrantes, ni a los que tiran a una papelera la bandera LGTBI”, aseguró en una rueda de prensa.

El resultado final ha sido muy distinto: Guardiola será la presidenta del gobierno extremeño y Vox controlará la cartera de Gestión Forestal y Mundo Rural, de reciente creación (actualmente es una dirección general y una secretaría de la Consejería de Agricultura), que tendrá las competencias de caza, pesca, gestión de los incendios forestales, patrimonio natural y toros. “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños”, se justificó Guardiola.

En primer lugar, PP y Vox -y también el PSOE-, se comprometen a implementar el acuerdo que firmaron con la Federación Extremeña de Caza para fomentar esta actividad, y también la protección de la tauromaquia “como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa”. Según el punto 15 de este apartado, se revisarán las “prohibiciones y limitaciones” de la Red Natura 2000 para “compatibilizar la conservación con el desarrollo de las zonas rurales”. Además, se van a permitir “usos y actividades tradicionales en los montes” porque “la mano del hombre es necesaria (...) también para prevenir los grandes incendios”.

En la Comunitat Valenciana, el acuerdo alcanzado entre PP y Vox no habla, de forma específica, sobre políticas dirigidas al fomento de la caza o la cultura. Sin embargo, en una declaración de intenciones, el pacto de los conservadores con los ultraderechistas sitúa a Vicente Barrera (Vox), torero de profesión, como futuro vicepresidente del Govern valenciano y conseller de Cultura. Además de Cultura, Vox ostentará las carteras de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación.