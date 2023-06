El nuevo president de Vox del Parlament balear también es antivacunas: “No vacuné a mis hijos y estoy muy contento”

La designación de Gabriel Le Senne (Vox) como nuevo presidente del Parlament balear no ha pasado desapercibida: conocido por sus comentarios xenófobos y negacionistas, Le Senne ha conseguido auparse como la segunda autoridad de Balears gracias al pacto al que ha llegado su partido, Vox, y el PP. Los conservadores necesitan el apoyo -como mínimo, una abstención- de la ultraderecha para investir a su candidata, Marga Prohens, como presidenta del archipiélago.

Vox coloca al xenófobo y negacionista Gabriel Le Senne al frente del Parlament balear gracias a su pacto con el PP

En la primera entrevista a Le Senne tras su designación, publicada en el diario Última Hora, el político ha presumido de no haber vacunado a sus hijos contra la COVID-19. “No comparto ni entiendo muchas decisiones que se aplicaron durante la pandemia y, desde luego, esa obsesión en vacunar a los niños sanos. Escribí una columna al respecto y creo que el tiempo me ha dado la razón. No vacuné a mis hijos y estoy muy contento de haber tomado esa decisión”, contesta al periodista Torres Blasco.

Le Senne no ha dado respuesta a los comentarios y artículos que ha publicado referidos a las mujeres o al colectivo LGTBI, aunque el periodista le preguntó también por ellos. Entre los comentarios más polémicos, están las frases “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene” o “en España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción”.

A pesar de que los artículos que ha publicado en la prensa y sus tuits están encajados en posturas extremistas, Le Senne niega a Última Hora que él o Vox sean de extrema derecha: “No creo que Vox sea un partido de extrema derecha. Y yo no me considero de extrema derecha. (...) Si se mira bien lo que Vox lleva en su programa, queda claro que no es un partido de extrema derecha. (...) Si ha seguido mis artículos sabrá que yo soy liberal e incluso libertario”.

Sus polémicas más destacadas

Le Senne (Palma, 1977), abogado de profesión, se caracteriza en redes sociales por su beligerancia contra el cambio climático, el racismo y la violencia machista. “Por eso nunca me creí a los agoreros del clima, cuando profetizaban catástrofes tremebundas, -que, por cierto, debían haber llegado ya, pero nunca llegan- pero al mismo tiempo rechazaban la solución nuclear, único remedio posible para sus miedos”, llega a manifestar.

Más allá de Twitter, el nuevo presidente de la Cámara autonómica cuenta con un canal de Telegram en el que difunde bulos y teorías conspiranoicas procedentes de perfiles falsos, principalmente en relación con la pandemia de la COVID. “Ahora falta reconocer que el virus estaba en el laboratorio chino por una investigación financiada con fondos públicos americanos… y cortar esas investigaciones y procesar a los responsables”, señala en un momento dado.

Por otro lado, Le Senne también es seguidor de algunas tesis vinculadas a grupos neonazis, como la teoría de “el gran reemplazo”, según la cual la población blanca y cristiana estaría siendo “sustituida” por pueblos no europeos, especialmente africanos, lo cual consideran que pone en “peligro” la cultura y civilización europeas. Esta teoría racista, definida por grupos de supremacistas blancos ligados a grupos de extrema derecha -neonazis incluidos-, fue popularizada por el escritor francés Renaud Camus y sostiene que existe una especie de conspiración liderada por una élite global para acabar con la población blanca, lo cual llaman “genocidio blanco”.

Estas ideas, residuales al menos hasta ahora en España, tendrán su representación nada menos que a través de la segunda autoridad de Balears: el presidente de la cámara autonómica. En una columna de opinión publicada en Mallorcadiario, bajo el título El Gran Reemplazo, Le Senne escribía lo siguiente: “Los europeos en general estamos siendo reemplazados por los africanos. En Estados Unidos ante todo reciben hispanoamericanos, de modo que quizás en unas décadas toda América termine por ser hispana, miren por dónde. En España entre hispanos y africanos no está claro dónde acabará la cosa, pero sí que los nativos estamos cada vez más en peligro de extinción (sic)”.

En el mismo texto, el ideólogo extremista de Vox escribía que mientras que “el número de nacimientos en España se redujo en un 0,9%” (durante el periodo 2019-2022), el número de extranjeros “se incrementó en un 13%”. Al mismo tiempo, cita una serie de datos económicos sobre el PIB, el paro y la productividad, llegando a la siguiente conclusión: “Trabajando más, produjimos menos: nos empobrecimos. Lógico, ya que por más que digan que vienen a pagarnos las pensiones, la realidad es que los que llegan son menos productivos que los que pasan a mejor vida”.

El nuevo presidente del Parlament llegó a Vox desde la organización Sociedad Civil Balear -homónima de Sociedad Civil Catalana-, como él mismo explica en una columna en el mismo diario. Entre los motivos para afiliarse al partido ultraderechista, Le Senne cita la crisis demográfica. Según él, la baja tasa de natalidad se explica por razones “culturales”, encuadradas en la “Agenda 2030”, el “feminismo radical” o el “adoctrinamiento” LGTBI, con el objetivo de “reducir la población”.

“El feminismo radical de tercera ola y la ‘violencia de género’ discrimina a la mitad de la población simplemente por su sexo. Termina con la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia. Disuade de formar matrimonios y contribuye a destruir familias, reduciendo así los nacimientos”, afirma, en un país en el que los datos respecto a la violencia machista no paran de empeorar. En el contexto balear, durante el primer trimestre de 2023 se han registrado 1.688 denuncias por violencia machista, un 16,9% más que durante el mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

“Adoctrinamiento” LGTBi

Siguiendo con las tesis de Le Senne -que se define como liberal y católico-, el supuesto ‘adoctrinamiento’ LGTBi estaría “elevando” los porcentajes de niños homosexuales y trans. “Una cosa es el respeto que todo ser humano merece, por supuesto, y otra promover con el dinero público conductas dañinas para la sociedad y para los propios afectados”, afirma. “Al mismo tiempo se hipersexualiza a los niños, a través de una educación sexual concebida para animar a la promiscuidad prematura, y, en general, mediante un ambiente cultural inmoral”, añade.

En cuanto al aborto, afirma, “es indispensable para asegurar que esa frenética actividad sexual banalizada no tendrá consecuencias indeseadas”. Aunque la aprobación de derechos sociales y libertades civiles son conquistas que no obligan a nadie -aunque sí mejoran la vida de millones de personas-, para Le Senne constituyen, en realidad, una ‘herramienta’ para reducir la natalidad en la población blanca. “En cuanto a la eutanasia, es una vía que paulatinamente irá ganando fuerza para deshacerse de ancianos y enfermos que no va a ser posible atender, porque no habrá jóvenes para ello. La pedirán libremente, sí. ¡Porque no tendrán alternativa!”, asevera.

En dicha opinión carga nuevamente contra lo que denominan ‘catastrofismo ecologista’, cuyo objetivo según él, en realidad, es encarecer los precios de la energía. Y, claro está, vuelve a señalar a los migrantes, confundiendo en este caso árabes con musulmanes. “La inmigración de millones de musulmanes a Europa, facilitada al margen de la ley, pretende diluir las respectivas culturas e imponer el nihilismo materialista que ha pasado a dominar lo que antes denominábamos ‘Occidente’, y que evidentemente no contribuye a tener hijos, sino todo lo contrario”, afirma, obviando que, en realidad, no es tan sencillo para una persona de origen árabe migrar a España, conseguir alojamiento, trabajo y permiso de residencia.