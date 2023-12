Rozalén, La Oreja de Van Gogh y Children of the '80s, primeras confirmaciones de la segunda edición de Es Jardí

Es Jardí, el concepto musical boutique y punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín, volverá en 2024. Tras el éxito de su estreno, congregando a 60.000 personas este verano en Calvià, el Mediterranean Boutique Festival regresará con la mejor programación y ofrecerá música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos en un espacio único dentro del Recinto Mallorca Live Festival.

Fiel a su objetivo de traer a la isla a los nombres más destacados, la organización ha anunciado hoy a la banda La Oreja de Van Gogh, la artista Rozalén y la continuidad de una de las fiestas más exitosas de este año, Children of the ‘80s, que inaugurará el 11 de julio una segunda edición que tendrá lugar los jueves, viernes y sábados hasta el 31 de agosto.

Las entradas para los primeros conciertos confirmados estarán a la venta desde 19€ en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del ciclo, See Tickets.

Opening party con Children of the ‘80s

Fue una de las fiestas más queridas de Es Jardí este verano –con las actuaciones de OBK y el cierre con Double You– y regresará a lo grande abriendo esta nueva edición. El famoso y divertido evento temático Children of the ‘80s será la Opening party del ciclo el 11 de julio.

Volverá el auténtico ambiente de los ’80 en directo junto a los artistas más conocidos y las bandas internacionales del momento, con un escenario espectacular, experiencias interactivas, street dance y diversión sin fin que complementan la experiencia y transportan al público a la magia de los 80.

La magia de Rozalén

Rozalén, una de las voces más destacadas del pop y la canción de autor en español, regresa a los escenarios de nuestro país y visitará Mallorca el próximo verano. El 27 de julio estará en Es Jardí presentando su flamante nuevo disco —que verá la luz en 2024— y del que ya se puede escuchar 'Lo tengo claro', su brillante primer adelanto.

En esta gira, la artista defenderá las nuevas canciones de este proyecto, registrado a lo largo de dos años entre Madrid y Miami, y producido por Ismael Guijarro. En él, la autora de himnos atemporales como 'La puerta violeta' o 'Vivir', se zambulle en melodías pop y de raíz que beben de referencias nacionales, pero también latinoamericanas; con un resultado tan fascinante y contemporáneo como auténtico. Como es habitual, todos los conciertos de esta gira estarán traducidos en directo a lengua de signos por Beatriz Romero, la intérprete de Rozalén. De esta manera, la artista mantiene un discurso firme en defensa de un espectáculo inclusivo y dirigido a todo el mundo.

La Oreja de Van Gogh, banda imprescindible del pop español

Han pasado ya más de dos décadas desde que cinco amigos de San Sebastián robaban tiempo a sus estudios para dar forma a sus primeras canciones en un local de ensayo. Aquella aventura incierta, a la que bautizaron como La Oreja de Van Gogh, se convertiría en un fenómeno nacional y un apasionante éxito global. El grupo ha dejado por el camino algunas de las composiciones más emblemáticas del pop español, una galería de premios como ningún otro artista del país pueda soñar (Grammy Latino al Mejor Álbum de Pop, MTV Internacional al Mejor Artista Español, dos Premios Ondas, dos Premios de la Música…) y el título de banda nacional con mayores ventas del siglo XXI.

Con canciones que tenemos grabadas a fuego como ‘El 28’, ‘La playa’ o ‘Rosas’, entre muchas otras, han recorrido medio planeta en giras interminables. La última, presentando su octavo trabajo, Un susurro en la tormenta (2020) les llevó por Latinoamérica, Estados Unidos y una doble gira por España, un total de 125 conciertos ante más de 400.000 personas. Tras un pequeño parón para tomar aire tras este largo viaje, Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Álvaro preparan su próximo disco y en 2024 volverán a los escenarios de los mejores festivales del país, haciendo parada el 17 de agosto en Es Jardí para celebrar en Mallorca sus más de 25 años de camino.

Un referente musical de visita obligada

El nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó este verano a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social que además destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40, fueron algunos de los artistas nacionales e internacionales de primera línea que pasaron por el nuevo jardín mediterráneo, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.

Un ciclo que brilló por haber ofrecido una experiencia única y premium a los asistentes. Asegurando su comodidad con un aforo reducido (4.500 personas), a los artistas y espectáculos que pasaron por su escenario principal se sumaron cada jornada la mejor apuesta musical del talento balear con música en vivo y DJs locales en el Escenario Bienvenida a su entrada al recinto, además de diversas actividades y animación inspiradas en las diferentes actuaciones.

Es Jardí ha sido un auténtico “Mediterranean boutique festival” disfrutado por residentes, turistas nacionales e internacionales, que acogieron cada una de las citas como parte de sus planes de ocio imperdibles de la isla durante la temporada estival. Desde la organización se marcó este objetivo para poder ser partícipes del cambio de modelo turístico que está viviendo la zona de Calvià y posicionar el nuevo ciclo musical como lugar de referencia.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del departamento de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca y el Institut d’Estudis Baleàrics. Además, recibirá el apoyo de los patrocinadores Estrella Damm, CaixaBank, Air Europa, Logitravel, Red Bull y de See Tickets como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial del ciclo.