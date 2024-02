Condenan la expulsión de un entrenador en un partido de fútbol de Mallorca por dirigirse a la árbitra en catalán

Un àrbitre expulsa un entrenador de la @ue_petra per parlar-hi en català.



Els arguments de l’àrbitre són delirants: “Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar de castellano”.



En ple segle XXI.



Vergonya. pic.twitter.com/hUZnotei2v