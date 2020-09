El 20% de los españoles piensa que Trump ha gestionado bien la pandemia (y ésta es su mejor marca)

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, la opinión que tienen otros países sobre Estados Unidos ha batido récords a la baja. La actual crisis por coronavirus y cómo la está gestionando la Administración Trump son dos factores que han hecho disminuir aún más su reputación, según una encuesta realizada a 13 países por Pew Research Center. Sin embargo, España, que solía ser el país del mundo con la peor opinión sobre Trump junto a México, es el país donde el presidente de Estados Unidos consigue los resultados menos malos: un 20% de las personas piensan que Trump ha gestionado bien la situación.

Los españoles, además, están entre los más críticos con su propio gobierno: sólo el 54% piensa que el Gobierno español ha gestionado bien la pandemia, lo que supone el peor dato después de Reino Unido, donde el 46% de los ciudadanos son críticos con la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Boris Johnson.

El relativo repunte de la reputación de Trump en España tiene que ver con el ascenso de partidos y otras voces de ultraderecha. En su informe, Pew Research Center explica que las opiniones sobre Trump son más positivas "entre los europeos que tienen opiniones favorables sobre los partidos populistas de derecha", aunque la confianza sigue siendo relativamente baja entre todos los grupos. "Por ejemplo, es muy probable que los partidarios del partido Vox de España vean a Trump de manera positiva", escribe.

Así se notaba ya en otra encuesta de Pew sobre la opinión acerca del presidente de Estados Unidos publicada en enero.

En general, los 13.000 adultos encuestados coinciden en que Estados Unidos ha dado la peor respuesta al coronavirus y han otorgado calificaciones mucho más altas al desempeño de sus propios países, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y China. Trump obtiene sus peores resultados en Corea del sur, Dinamarca y Alemania, donde menos de un 10% piensa que la gestión a la crisis ha sido "un buen trabajo". En 11 de los 13 países encuestados, la mitad o más dice que Estados Unidos ha hecho un "muy mal trabajo" al lidiar con la pandemia.

Estados Unidos es el país que más casos de COVID-19 en el mundo, con más de 6,5 millones de positivos. Desde el inicio de la pandemia, han fallecido casi 200.000 personas con coronavirus, 590 de cada millón.

Aunque el presidente estadounidense se ha mostrado escéptico en público desde el inicio de la crisis, admitió en marzo que estaba minimizando a propósito la gravedad del coronavirus. "Siempre quise restarle importancia", dice Trump en la entrevista grabada por el periodista Bob Woodward para su nuevo libro Furia, que trata los últimos dos años de presidencia del republicano. Este martes ha salido a la venta y ya ha tenido las primeras declaraciones del protagonista. "Es un libro aburrido", ha declarado Trump a la cadena de televisión Fox.

Cuando se pregunta por la percepción general que tienen los países sobre Estados Unidos, hay opiniones mayoritariamente negativas en Canadá y Europa occidental desde 2017 y el comienzo de la Administración Trump. En la encuesta actual, las opiniones sobre el país se han deteriorado aún más, con una media de solo 34% en los 13 países encuestados que expresan una opinión positiva. Por ejemplo, solo el 41% de los encuestados en Reino Unido expresa una opinión favorable de Estados Unidos, el porcentaje más bajo registrado en cualquier encuesta del Pew Research Center allí. En Francia, sólo el 31% ve a Estados Unidos de manera positiva, igualando las sombrías calificaciones de marzo de 2003, en el apogeo de las tensiones entre Estados Unidos y Francia por la guerra de Irak . Los alemanes otorgan a Estados Unidos notas particularmente bajas en la encuesta: el 26% califica favorablemente al país, similar al 25% de la misma encuesta de marzo de 2003.

Merkel, la líder en la que más confían

Las personas encuestadas también ven a Trump de manera más negativa que otros líderes mundiales. Entre los seis líderes incluidos en la encuesta, Angela Merkel recibe las calificaciones más altas: una media del 76% de los países encuestados confía en la canciller alemana. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tiene una imagen muy favorable (64%). Los resultados del primer ministro británico, Boris Johnson, están divididas: un 48% confía en él; un 46%, no. Las puntuaciones del presidente ruso Vladimir Putin (73% desconfía) y del presidente chino Xi Jinping (78% desconfía) son abrumadoramente negativas, aunque no tan negativas como las de Trump: un 83% de las personas encuestadas no confía en él.

En todos los países encuestados, los hombres tienen una visión más positiva de Estados Unidos que las mujeres. La brecha de género es mayor en Dinamarca, donde el 42% de los hombres califica favorablemente a Estados Unidos en comparación con el 26% de las mujeres. La brecha es igualmente grande en España (48% de los hombres a favor, frente al 33% de las mujeres), mientras que la magnitud de la diferencia de género es de aproximadamente 10 puntos porcentuales en los otros países encuestados.