La portavoz de la Casa Blanca recurre a la biblia para justificar la separación familiar que sufren los menores migrantes

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah El Gobierno norteamericano empezó a aplicar hace unas semanas una nueva serie de directrices por las que los inmigrantes que atraviesan la frontera junto a sus hijos son llevados a centros de detención y separados de los menores, a los que trasladan a lugares de acogida dirigidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés). La nueva normativa en materia de inmigración establecida por el mandatario estadounidense ha sido el foco de numerosas críticas, tanto por parte del Partido Democráta, como de numerosas organizaciones de Derechos Humanos y gran parte de la prensa del país. Este jueves, durante la rueda de prensa semanal celebrada en la Casa Blanca, Sanders ha terminado por enzarzarse con dos reporteros de la cadena de televisión CNN públicamente. Uno de ellos, Brian Karem, un analista político del canal de televisión, ha estallado durante la convocatoria y ha llegado a acusar a Sanders de no tener ningún tipo de empatía con la situación de los menores inmigrantes que son separados en la frontera de sus padres. "La separación de las familias extranjeras ilegales es producto de las mismas lagunas jurídicas que los demócratas se niegan a cerrar y estas leyes son las mismas que han estado en los libros durante más de una década. El presidente simplemente las está imponiendo", aseguró Sanders al ser preguntada por el asunto. "¿No tienes empatía? Vamos, Sarah, eres madre. No sientes empatía por lo que esta gente está pasando", le ha espetado en ese momento Karem, que incluso acabó poniéndose de pie indignado. Sanders hizo caso omiso de las acusaciones en ese momento y continuó con la rueda de prensa. "Come on Sarah, you're a parent. Don't you have any empathy for what these people are going through?" CNN political analyst Brian Karem presses White House press secretary Sarah Sanders on family separations at the US-Mexico border https://t.co/b6r513WU0R pic.twitter.com/FqdjUK4Jhe — CNN (@CNN) 14 de junio de 2018 No obstante, al poco tiempo, el corresponsal de la Casa Blanca de la CNN, Jim Acosta, ha preguntado a la portavoz gubernamental que dónde dice en la Biblia que "es moral separar a los niños de sus madres", haciendo referencia a un serie de declaraciones del fiscal general, Jeff Sessions, cuyas referencias religiosas suelen ser corrientes. "Es muy bíblico aplicar la ley y eso está repetido de hecho varias veces a lo largo de la Biblia", respondió Sanders, aumentando la crispación en la sala. CNN's Jim Acosta asks about family separations at the border: "Why is the government doing this?"



White House press secretary Sarah Sanders: "Because it's the law and that's what the law states..." https://t.co/UwjVonnjtr pic.twitter.com/cloXbB73ef — CNN (@CNN) 15 de junio de 2018

En este sentido, los defensores de derechos humanos se quejan de que las nuevas regulaciones recogen cambios que podrían erosionar varias protecciones importantes de bienestar infantil, incluyendo el sufrimiento derivado de la separación familiar.



Los demócratas llevan varias semanas denunciando esta práctica, y han propuesto varias leyes para prohibirla, mientras que este jueves, incluso el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, convino en la necesidad de poner fin a esta cuestión.