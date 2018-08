La Comisión Europea cierra la consulta sobre el cambio de hora con 4,6 millones de participantes

Unos 4,6 millones de europeos han participado en la consulta pública sobre el cambio horario abierta el pasado 4 de julio por la Comisión Europea, según ha informado el Ejecutivo europeo.

Ciudadanos de los 28 países de la Unión Europea, partes interesadas y autoridades públicas pudieron mostrar sus puntos de vista en esta materia a través de un cuestionario en línea.

En la consulta, los interesados respondían si estaban a favor de suprimir los cambios de hora que se producen dos veces cada año y, en caso afirmativo, si preferirían que quedara fijado el horario de invierno o el de verano.

Thank you for your 4.6 million submissions to the public consultation on summertime arrangements! This is part of our assessment on whether or not the rules should be changed.

We will now analyse the responses and publish a report on the results in the coming weeks #EUHaveYourSay pic.twitter.com/Xt59GTRiYS