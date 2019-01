El FBI investigó si Trump trabajaba "secretamente" para Rusia tras el despido de James Comey

El FBI inició una investigación para determinar si el presidente estadounidense, Donald Trump, trabajaba "secretamente" para Rusia, después de que el mandatario despidiera al entonces director de ese cuerpo de inteligencia, James Comey, según el diario The New York Times.

De acuerdo al rotativo neoyorquino, que cita de manera anónima a exfuncionarios del FBI y otras fuentes cercanas a la presunta investigación, la cúpula de la agencia de inteligencia estaba "preocupada" por el comportamiento de Trump tras el despido de Comey. Esa investigación del FBI también examinó si Trump cometió obstrucción a la justicia con el despido de Comey, dado que el presidente vinculó al funcionario con la investigación de la conocida como "trama rusa".

Trump ha asegurado en Twitter de que se ha informado por este rotativo: "Me acabo de enterar por el fallido New York Times de que los exlíderes corruptos del FBI, casi todos despedidos o forzados a irse, abrieron una investigación sobre mí sin razón y sin pruebas, después de que yo despidiera a James Comey".

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!