Un palestino muerto y tres heridos por un bombardeo israelí en Gaza

Un palestino murió este miércoles y tres resultaron heridos en la Franja de Gaza por bombardeos israelíes en respuesta al lanzamiento de cohetes desde el enclave durante la madrugada, uno de los cuales impactó en una vivienda en la ciudad de Bersheva sin causar víctimas, informaron fuentes médicas palestinas.



El fallecido, identificado como Naji Ahmed al Zanin, de 25 años, murió por disparos israelíes en el norte del enclave costero palestino, concretó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ashraf al Qedra. Este no informó sobre si el muerto y los heridos son civiles.



El Ejército israelí anunció bombardeos sobre "objetivos terroristas" en la Franja en respuesta a los cohetes e informó de disparos desde un avión de combate contra un grupo de milicianos que trataban de lanzar otro cohete en el norte de Gaza contra Israel.



Los ataques comenzaron sobre las 07.00 hora local (4.00 GMT), unas tres horas después de que sonasen las alarmas antiaéreas en la ciudad israelí de Bersheva, a unos 40 kilómetros de la franja, por el lanzamiento de un proyectil, probablemente un cohete tipo Grad, que no fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.



El cohete impactó en una vivienda ocupada y causó daños materiales pero no víctimas, aunque varias personas tuvieron que ser atendidas por ataques de ansiedad.



El Ejército informó que una mujer que se encontraba en la vivienda salvó su vida y la de sus tres hijos corriendo con ellos al refugio antiaéreo (obligatorio en todas las viviendas en el país) en cuanto oyó las sirenas.



Un segundo lanzamiento de cohete se dirigió hacia el mar.

Cierre de cruces fronterizos

El Ministerio de Defensa ha anunciado el cierre de los cruces fronterizos con Gaza por la situación de seguridad y la limitación de la zona de pesca autorizada a los pescadores a tres millas náuticas.



Este el primer incidente de lanzamiento de cohetes desde el repunte grave de la violencia los pasados julio y agosto, cuando se temió que hubiera una nueva guerra.



La ONU y Egipto tratan desde entonces de mediar un alto el fuego de larga duración entre Hamás e Israel.

Repunte de la tensión

Los sucesos tienen lugar horas después de que el ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, reclamase al Gabinete de Seguridad una operación militar de envergadura contra Gaza para garantizar varios años de calma.

La semana pasada, el Ejército israelí anunció que reforzaba sus tropas alrededor de la Franja, por el deterioro de la seguridad en la zona, donde continúan las marchas semanales de los viernes y los lunes hacia la frontera, enmarcadas en la llamada Gran Marcha del Retorno.

Esta movilización incluye protestas masivas semanales en la divisoria y en el mar, lanzamiento de globos incendiarios que han provocado cientos de fuegos en Israel y ataques a la valla de seguridad e intentos de infiltración y tiene como fin exigir el fin del bloqueo a Gaza y el derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Desde que comenzó, el 30 de marzo, han muerto en las protestas, incidentes violentos y bombardeos israelíes más de 200 palestinos.