La economista búlgara Kristalina Georgieva, elegida por la UE como candidata para dirigir el FMI

La búlgara Kristalina Georgieva, actual directora ejecutiva del Banco Mundial, ha sido elegida por los miembros de la Unión Europea como aspirante a la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI). Su candidatura se ha impuesto finalmente al exministro holandés de Finanzas y expresidente del Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem.

Ninguno de los dos obtuvo la mayoría cualificada necesaria -el apoyo del 55% de los países- pero Georgieva se colocó en cabeza en la segunda ronda de votación, según Europa Press.

Se trata de la segunda mujer en la historia en ocupar este puesto. La primera fue Christine Lagarde, a quien sustituye, que pasará a presidir el Banco Central Europeo, lugar hasta ahora ocupado por Mario Draghi.

La designación llega en el día en que España ha decidido retirar la candidatura de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño. Algo que ya hizo este jueves Portugal con la de Mário Centeno.

"Felicito a Kristalina Georgieva por el resultado de las votaciones europeas de hoy. Le deseo el mayor de los éxitos". Con este mensaje en su perfil en la red social Twitter, el holandés Jeroen Dijsselbloem, rival de Georgieva para el puesto, la ha felicitado:

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.

También la ha felicitado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker a través de la misma red social: "Felicidades, Kristalina Georgieva por tu nominación como candidata europea a dirigir el FMI. Tienes todas las cualidades necesarias para contribuir de manera efectiva a la misión del FMI".

Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61