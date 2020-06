Manifestantes antirracistas derriban una estatua de un misionero español y pintan "bastardo" en una de Cervantes en San Francisco

Los monumentos del misionero español Junípero Serra y del escritor Miguel de Cervantes, ambas en el parque Golden Gate de San Francisco, en California, fueron objeto de vandalismo por parte de los manifestantes de las protestas raciales en EEUU tras el asesinato de George Floyd.

Según las imágenes difundidas por los medios locales, la estatua de Junípero Serra fue derribada y la de Cervantes pintada con las palabra "bastardo". Previamente, había sido retirada una estatua de Cristóbal Colón en la misma ciudad.

They just toppled the statue of Saint Junipero Serra, a Catholic missionary priest, in San Francisco.pic.twitter.com/rXUfZzJgTy