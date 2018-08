Melania Trump critica lo "destructivo" de las redes sociales mientras su marido ataca en Twitter al exdirector de la CIA

La primera dama de EEUU, Melania Trump, denunció este lunes el potencial "daño" de las redes sociales, dentro de su campaña contra el ciberacoso entre menores, a la vez que su esposo, el presidente Donald Trump, continuaba con sus ataques en Twitter contra algunos de sus críticos.

"En la sociedad global de hoy en día, las redes sociales son una parte inevitable de las vidas de nuestros hijos. Pueden ser empleadas de maneras muy positivas, pero también pueden ser destructivas y dañinas si se usan de manera incorrecta", declaró la esposa del gobernante durante una conferencia sobre el tema en Rockville (Maryland), a las afueras de Washington.

La primera dama destacó que, aunque "en muchos casos los niños y niñas son más conscientes de los beneficios y trampas de las redes sociales que muchos adultos", es importante "ofrecerles herramientas e información para tener hábitos saludables" en Internet.

#BeBest is dedicated to the well-being of children. Thank you to @HRSAgov @SecAzar for allowing me the opportunity to be part of the efforts in providing a safer & healthier online presence at the #CyberbullyingSummit pic.twitter.com/R3dJxhcarV

Esta iniciativa que Melania Trump ha impulsado desde su llegada a la Casa Blanca ha generado numerosas críticas en el país, al contrastar con el tono incendiario de su esposo en las redes sociales, donde suele arremeter, insultos incluidos, contra sus críticos.

Precisamente, mientras Melania participaba en la conferencia sobre acoso digital, Trump cargaba contra el exdirector de la CIA John Brennan, a quien acusó de ser el "peor" jefe de la agencia de inteligencia "de la historia".

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue!