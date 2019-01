El PP forzará un voto en el Parlamento Europeo para reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela

El portavoz del PP y vicepresidente primero del PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha pedido este jueves que esta institución reconozca "inmediatamente" al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela para acabar así con "la tiranía" de Nicolás Maduro y "ayudar al pueblo venezolano a recuperar la libertad y la democracia de una vez por todas".

Para ello ha pedido un debate y que se vote una resolución de urgencia al respecto durante el pleno que el Parlamento Europeo celebrará la próxima semana en Bruselas.

En una carta enviada al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y también a todos los eurodiputados, González Pons ha afirmado que el artículo 231 de la Constitución venezolana "habilita" a Guaidó a tomar posesión como presidente del país, en tanto que presidente de la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente.

