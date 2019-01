El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó como "presidente interino" de Venezuela

El Parlamento Europeo ha votado este jueves a favor de reconocer a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela. 'Populares', socialistas, liberales y conservadores han pactado una resolución para reconocer al presidente de la Asamblea Nacional venezolana como líder del país para convocar unas nuevas elecciones.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha celebrado el resultado de la votación: "El Parlamento Europeo es la primera institución europea que reconoce a Juan Guaidó, animamos al resto de las instituciones para que lo hagan cuanto antes". La resolución ha sido aprobada por 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones.

The European Parliament recognises @jguaido as the legitimate interim President of Venezuela. 🇻🇪 pic.twitter.com/riflcrVEO1 — Antonio Tajani (@EP_President) January 31, 2019

Mientras, los ministros de Exteriores de la Unión Europea están reunidos en Bucarest para decidir los siguientes pasos en torno a la crisis, si bien la Comisión Europea se mantiene en la exigencia de elecciones y en la apuesta por un grupo internacional de contacto para evitar una guerra civil en el país.

La resolución acordada el miércoles y dada a conocer tras el debate sobre la crisis en Venezuela, rechaza cualquier intento que pueda implicar el uso de la violencia en la resolución de la crisis; reitera su apoyo total a la Asamblea Nacional como "único cuerpo democrático legítimo en Venezuela" y hace un llamamiento a que la Alta Representante de la UE, Federica Mogherini, trabaje con los países de la región y otros actores con el objetivo de crear un grupo de contacto que pueda mediar para conseguir un acuerdo para la convocatoria de "elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, basadas en un calendario pactado, en igualdad de condiciones para todos los actores, transparencia y presencia de observadores internacionales".

El texto "condena enérgicamente la represión feroz y la violencia, que han causado asesinatos y heridos". A este respecto, apoya la petición del secretario general de las Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre los asesinatos cometidos, e insisten en rechazar "cualquier propuesta o tentativa para resolver la crisis que pueda implicar el uso de violencia.

La resolución también denuncia la detención de periodistas que están cubriendo los acontecimientos en Venezuela –entre ellos varios que trabajan para la Agencia EFE, uno de ellos de nacionalidad española–, y demanda su inmediata liberación.

La resolución no sólo va más allá de lo anunciado por la propia Mogherini el pasado sábado, que se mantenía en la exigencia a Nicolás Maduro de elecciones "en los próximos días" so pena de "tomar acciones, incluidas las relativas al reconocimiento de liderazgos en el país". Va más allá de lo dicho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y secundado por los gobiernos francés y alemán, que daban un plazo de ocho días a Maduro. En la resolución del Parlamento Europeo desaparece ese ultimátum.

La delegación de IU ha votado en contra de la resolución porque, a su juicio, "es una resolución que reconoce a Guaidó, el golpista, como presidente". El eurodiputado de Podemos Miguel Urbán ha afirmado: "Nuestra propuesta sigue siendo la del diálogo y la apuesta por soluciones pacíficas y consensuadas, así como el respeto a la Constitución venezolana y al derecho internacional.

He votado en contra de la resolucion del PE que reconoce y pide a los Estados Miembros que reconozcan a Guaidó como presidente de Venezuela. Un gesto antidemocrático e irresponsable, que compromete la imprescindible labor que tiene que realizar el Grupo Internacional de Contacto — Ernest Urtasun (@ernesturtasun) January 31, 2019

En todo caso, 24 horas antes de su votación, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dirigente de Forza Italia –el partido de Silvio Berlusconi– y miembro del Partido Popular Europeo ya se había expresado en la apertura de la sesión: "He hablado por teléfono con el presidente Guaidó por teléfono para darle nuestro apoyo". Este comentario ha merecido que la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, haya expresado su protesta este jueves por la falta de "imparcialidad" de Tajani como presidente de la Cámara.

"El presidente Guaidó se declaró presidente interino", afirmó Tajani, "si la situación no cambia en Venezuela, se agravará todo con consecuencias desastrosas para toda la región. El Parlamento Europeo no puede quedar callado. He hablado con el presidente Guaidó para darle nuestro apoyo. Nosotros hemos sido los primeros en pedir sanciones contra el régimen, y aunque a algunos países solo les interesa el petróleo, a nosotros la gente".

"Hay que evitar una salida militar", dijo el comisario Christos Stylianides, responsable de Ayuda Humanitaria, en el Parlamento Europeo: "Por esto, la alta representante Federica Mogherini está en contacto con capitales europeas y latinoamericanas y ha hablado de nuestra propuesta de crear un grupo internacional con todos los actores regionales para un proceso seguro de paz en Venezuela. La intervención militar empeorará las cosas, la solución debe provenir del pueblo de Venezuela, y las condiciones no son las adecuadas entre las partes del país. Ese grupo de contacto no participaría en un diálogo directo entre las partes en Venezuela, esta iniciativa puede ayudar a crear las condiciones para relanzar un proceso político en Venezuela y den pie a unas elecciones libres y justas. Queremos volver a iniciar negociaciones de paz a escala internacional y es un prerrequisito para estabilizar la situación en Venezuela. Ya se está preparando la creación del grupo de contacto, se tratará en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores este jueves".