Keir Stamer gana las primarias para suceder a Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista británico

El Partido Laborista británico ha designado este sábado a Keir Starmer como sucesor al frente de la formación de Jeremy Corbyn, que dimitió tras la derrota electoral del pasado diciembre.

Starmer, que hasta ahora era portavoz para el Brexit, es diputado laboralista desde 2015, tiene 57 años y es abogado experto en derechos humanos. Además, durante cinco años fue director de la Fiscalía General.

El nuevo líder ha superado en un proceso de primarias que ha durado cerca de tres meses, a la portavoz de Empresas del partido, Rebecca Long-Bailey, y a la parlamentaria Lisa Nandy. Así, obtuvo el apoyo del 56,2% de los afiliados (275.780 votos), frente al 27,6% de la primera (135.218 votos) y el 16,2% de la segunda (79.597 votos).

"Es el honor y el privilegio de mi vida haber sido elegido como líder del Partido Laborista". Así ha anunciado Starmer, a través de su perfil de Twitter, su nombramiento: "Llevaré a este gran partido a una nueva era, con confianza y esperanza para que, llegado el momento, podamos servir a nuestro país de nuevo gobernando".

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.



