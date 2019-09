Diez candidatos y dos modelos en el debate demócrata: ¿revolución a la izquierda o vuelta a la normalidad?

En el escenario, 10 candidatos demócratas a la presidencia y dos modelos para combatir a Donald Trump en las elecciones de 2020: ¿vuelta a la normalidad tras un periodo excepcional de cuatro años o revolución demócrata a la izquierda?

La colocación de los candidatos no es casual. Su porcentaje de apoyo en las encuestas determina su posición. En el centro, Joe Biden y su 29%. Biden es la encarnación del modelo 'vuelta a la normalidad' y ha dejado bien claro durante todo el debate que su principal arma es presentarse como discípulo de Barack Obama, de quien fue vicepresidente. A ambos lados del ex número dos de Obama, Elizabeth Warren (17%) y Bernie Sanders (15%), percibidos como la 'revolución' progresista del partido (aunque uno más que otro).

Las opciones de todo lo que se sitúa a la izquierda de Warren y a la derecha de Sanders (Kamala Harris, Pette Buttigieg, Andrew Yang, Cory Booker, Beto O'Rourke, Amy Klobuchar y Julian Castro) son mínimas. De hecho, la suma de los apoyos de los últimos cuatro candidatos solo serviría para una cuarta posición. Las primeras votaciones comenzarán en febrero de 2020 y el proceso culminará en julio en la Convención Nacional Demócrata.

Aunque ha dejado pocos enfrentamientos directos, el debate si ha regalado a los espectadores varias anécdotas memorables, como cuando uno de los candidatos minoritarios, Andrew Yang (3% en las encuestas), ha anunciado que dará desde ya 1.000 dólares al mes durante un año a 10 familias que lo soliciten en la página web de su campaña. A algún orador se le ha escapado la risa, pero este anuncio está inspirado en su programa de renta universal de 1.000 euros al mes para todos los adultos. Una fórmula extraña de intentar demostrar que si sale elegido, puede aplicarlo.

La otra gran anécdota del debate, paradójicamente, no la ha dejado el debate, sino la pausa publicitaria. De pronto, todo EEUU ha podido ver un anuncio de una organización republicana en la que aparecía una fotografía ardiendo de Alexandria Ocasio-Cortez y en la que se acusaba a la candidata de ser la "nueva cara del socialismo y la ignorancia" al tiempo que se mostraban imágenes de cadáveres y esqueletos.

We have a choice: Will we let socialists like @AOC be the face of our future? Or will a new generation of conservatives step up & lead us? We're launching New Faces GOP to help identify & support the next generation of GOP leaders. Learn more: https://t.co/UrarCUSAIlpic.twitter.com/LgwTrS8En6